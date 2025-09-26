La actriz y cantante venezolana Angie Miller, cuyo nombre real es Angélica Yetsey Torrini León, fue detenida en México por su presunta participación en el asesinato de los artistas urbanos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, identificado en el medio como DJ Regio Clown.

La captura se produjo hacia las 8:15 de la noche en la colonia Valle de los Pinos, municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. El procedimiento estuvo a cargo de la Coordinación General de Combate al Secuestro del Estado de México, con apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Miller, quien días atrás había sido reportada como desaparecida, permanece bajo custodia de las autoridades mexicanas mientras avanzan las investigaciones.

Registro nacional de detención de Angie Miller.

Búsqueda y captura

Tras su desaparición, la FGJCDMX difundió un cartel con sus datos personales para dar con su ubicación. La ficha indicaba que había sido vista por última vez el 23 de septiembre en Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Cortesía

Tres días después, las autoridades confirmaron su detención en el Estado de México como presunta implicada en el asesinato de los artistas colombianos.

Las autoridades mexicanas no han revelado más detalles sobre el proceso judicial ni sobre el grado de participación que habría tenido Miller en el crimen. Sin embargo, confirmaron que se mantiene bajo custodia mientras avanza la recolección de pruebas.

La desaparición de Angie Miller

Un día después del hallazgo de los cuerpos, Miller publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que expresó dolor y rechazo hacia la situación que atravesaba.

“Hoy odio a México más que a mi vida, no es justo lo que está pasando. No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta, en donde quiera que estés te llevaré conmigo”, escribió la venezolana el 23 de septiembre.

Horas más tarde se perdió rastro de ella. De acuerdo con personas allegadas, dejó a su hija de dos años al cuidado de una conocida y salió con la excusa de un compromiso profesional. Desde entonces, su paradero era desconocido.

El caso de B King y Regio Clown

Los cuerpos de B-King y Regio Clown fueron encontrados sin vida y oficialmente identificados por sus familiares el 22 de septiembre. El doble homicidio generó conmoción en la industria musical y entre los seguidores de ambos artistas.

@bkingoficial

De acuerdo con testimonios de personas cercanas a las víctimas, Angie Miller mantenía comunicación constante con B-King, aunque no tenían una relación sentimental. También era conocida de Regio Clown, quien residía en México desde hacía más tiempo y les ayudaba en gestiones relacionadas con su estadía en el país.

@regioclownn

La mujer poseía información relevante sobre el viaje de los artistas y sobre el hombre que presuntamente los contrató poco antes de su desaparición, lo que la convirtió en una pieza clave dentro de la investigación.