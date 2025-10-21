Angélica Yetsey Torrini León, más conocida como Angie Miller, reapareció en redes sociales tras ser vinculada al caso de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown, quienes fueron hallados sin vida el pasado lunes 22 de septiembre en Cocotitlán, en el Estado de México.

Vale mencionar que Bayron Sánchez Salazar, de 31 años y Jorge Herrera Lemos, de 35, habían desaparecido desde el pasado 16 de septiembre, según versiones, luego de asistir a un gimnasio en el lujoso barrio de Polanco, de la Ciudad de México.

Instagram: @soyangiemilleroficial_

Por estos hechos, las autoridades capturaron a la modelo venezolana; sin embargo, fue dejada en libertad. Sobre esto, Angie Miller rompió el silencio y explicó que todo se trató de un procedimiento en la investigación que adelanta la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

“Sí, estuve detenida el día 23 (de septiembre), me liberaron el día 26. Fue una investigación sencilla, las personas vieron que yo era inocente”, dijo.

En la grabación publicada desde su cuenta de Instagram, la modelo aclaró que no era pareja sentimental de B-King.

“Quiero aclararles algo, yo no soy mujer de Byron ni mucho menos fui su pareja. Nos estábamos conociendo, era una persona muy espectacular, y me afectó muchísimo lo que le sucedió”, explicó.

Asimismo, pidió a sus seguidores que la desvinculen de caso de asesinato y supuestas redes ilegales.

“Les pido por favor que me desliguen y que me saquen de todas estas cosas malas que están diciendo de mí, que todas son falsas”, reiteró.

“Soy actriz de contenido para adultos desde hace ocho años, pero soy una mujer soltera y no tengo ninguna pareja ni estoy relacionada con nadie”, agregó.

Por su parte, ofreció disculpas a la comunidad mexicana por algunas expresiones. “En un momento de rabia dije que odiaba México, cosa que es mentira. Este país me ha brindado mucho. Lo que pasó fue una tragedia muy dolorosa y actué desde el dolor”.

Cortesía

“Por favor, ya no me nombren más. No soy una mala persona, no soy una mala mujer. Byron y Regio necesitan descansar en paz”, puntualizó.