Una de las grandes glorias del fútbol colombiano ahora llega a los cines. ‘El Coloso’, un largometraje documental que reconstruye la vida y el legado de Freddy Eusebio Rincón.

Dirigido y escrito por José Varón, el proyecto es una coproducción entre Colombia, Brasil y España, realizada por Telepacífico, Chakistán y RTVC, que nos invita a redescubrir al hombre detrás del mito: el ídolo, el amigo, el padre, el hijo del barrio que soñó con el mundo a sus pies.

Apodado El Coloso por su imponente presencia en la cancha, Freddy Rincón fue mucho más que un deportista. Nacido en Buenaventura, su talento lo llevó del Pacífico al Real Madrid, del América de Cali y Corinthians de Brasil, donde se consagró campeón del Mundial de Clubes.

Con la camiseta de Colombia marcó uno de los goles más recordados de la historia del fútbol nacional: el 1–1 frente a Alemania en el Mundial de Italia 90, un grito que aún retumba en la memoria colectiva del país.

‘El Coloso’ es una mirada íntima y poética a la vida de Freddy Rincón, que celebra no solo su carrera futbolística, sino también su humanidad, sus raíces afrocolombianas y su eterna conexión con Buenaventura.

A través de material inédito, testimonios cercanos y una narración que transita entre la nostalgia y la grandeza, el documental revela al hombre detrás del ídolo: un símbolo de lucha, superación y orgullo para toda una generación.

El documental también aborda su histórico paso por el Real Madrid, donde se convirtió en el primer colombiano en vestir la camiseta merengue. Su llegada marcó un hito, pero también evidenció las tensiones raciales en el fútbol europeo de los años noventa: Freddy enfrentó ataques raciales y discriminación, pero respondió con talento, carácter y determinación, abriendo camino a futuras generaciones de futbolistas latinoamericanos y afrodescendientes en el continente.

En el terreno de juego, Freddy fue pionero y referente mundial del fútbol colombiano. Su talento, fortaleza y visión lo convirtieron en una figura histórica: fue el primer colombiano en vestir la camiseta del Real Madrid y uno de los jugadores más influyentes de la generación dorada de los noventa. En cada equipo dejó huella: Santa Fe, América, Napoli, Palmeiras, Corinthians. Con su estilo potente y elegante, representó la fuerza y la resiliencia del Pacífico en los estadios más importantes del mundo.

“Esta película no solo busca riecordar al jugador, sino entender al hombre. Freddy representa la lucha, el orgullo y la dignidad de una generación que soñó con algo más grande desde el Pacífico”, señala José Varón, director del documental.

Más allá de los goles y los títulos, Freddy Rincón fue un símbolo de liderazgo dentro y fuera de la cancha. En cada equipo al que llegó dejó una marca imborrable: su voz guiaba, su presencia imponía respeto y su forma de jugar fútbol inspira a generaciones enteras.

Fue parte de una Selección Colombia que cambió la historia del deporte nacional, llevando al país a los mundiales de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98, y demostrando que el talento colombiano podía competir de igual a igual en el escenario mundial. Su legado trasciende el tiempo: Freddy no solo jugó al fútbol, lo convirtió en un acto de identidad y orgullo nacional.

Con un lenguaje cinematográfico poderoso y un profundo valor cultural, EL COLOSO retrata el impacto de un ídolo que trascendió las fronteras del fútbol. Es un homenaje a la memoria, al hogar que se busca y se reencuentra, y a un país que se reconoce en la historia de uno de los suyos.

