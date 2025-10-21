El sonido de la champeta sigue transformándose, y uno de los nombres que impulsa esa evolución es el del cartagenero Eli Saúl Cardales, más conocido como Mc Car. Su más reciente sencillo, ‘Dime que te vas’, fusiona este ritmo del Caribe con matices de jazz y afrobeat, en una propuesta que habla de desamor y madurez emocional.

El tema es dirigido por el DJ y productor Juanda Iriarte con quien trabajó en éxitos como ‘Deseo insaciable’. “Tenemos una conexión creativa muy especial. Dime que te vas es una historia que cualquiera puede sentir, incluso si no le está pasando. Todos hemos tenido miedo de repetir un error del pasado”.

La canción fue escrita por el propio Mc Car, quien asegura que la inspiración le llega sin avisar. “No tengo un ritual para componer. Puedo estar durmiendo o viajando, y de repente me llega la melodía. Grabo en el celular para no perderla. Es algo que simplemente ocurre”.

‘Dime que te vas’ aborda una situación muy común. Se trata del temor de que una nueva relación se vea marcada por las heridas de una anterior. “A veces es mejor hablar claro, decir ‘dime que te vas’ antes de que el problema crezca y no tenga solución”.

El video oficial, lanzado hace apenas dos semanas, ya supera las 100.000 reproducciones, un logro que Mc Car celebra como una muestra del cariño del público. “Fue algo muy rápido. Grabamos, entregamos al director y al mes ya nos estaban pidiendo el tema. La gente conectó enseguida”.

Fue grabado en Islas del Rosario junto al productor Andrés Herrera. “Aunque la canción es un poco de despecho, quisimos darle alegría con el video. Grabamos en la playa, con paisajes hermosos y sonidos que contrastan con la letra. Quedó muy bonito”.

Aunque su sello está en la champeta, el artista cartagenero no teme cruzar fronteras musicales. “Amo la balada y me encantaría colaborar con artistas de ese género. Pero también estoy trabajando en un álbum totalmente afro, junto a un colega muy fuerte del movimiento. Me gusta experimentar sin perder la esencia”.

Un álbum afro

El cartagenero se prepara para el lanzamiento de un álbum completamente afro, en colaboración con el artista Héctor Nazza.

“Él sabe bastante de esto. Estoy muy emocionado con lo que se viene. Mi gente tiene que estar pendiente porque esto viene bien duro. El afro tiene esa energía, esa vibra que conecta con el cuerpo, pero también con el alma. Lo estoy mezclando con mi estilo, sin perder la esencia cartagenera”.

Mc Car también adelantó que se vienen semanas llenas de trabajo. “En noviembre tengo varios compromisos por las Fiestas de Cartagena y también presentaciones fuera de la ciudad. En diciembre seguimos activos, siempre conectados con el público”.