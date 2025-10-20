El arte y la educación se encuentran esta semana en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB). Este martes 21 de octubre, a las 6:30 p. m., se inaugura Colores del Caribe, una exposición que celebra los 70 años de Fe y Alegría con una muestra de arte infantil donde la creatividad, la emoción y la mirada de los niños toman el protagonismo.

Desde 1955, Fe y Alegría ha trabajado para llevar educación de calidad a comunidades donde más se necesita. Nacida en Venezuela y hoy presente en más de 20 países, la red ha sido una plataforma para la transformación social a través del aprendizaje, la solidaridad y la confianza en las personas. Ahora, en su aniversario número 70, la institución celebra su historia con un gesto simbólico: abrir espacio a los más pequeños para que expresen, desde el arte, lo que significa crecer, aprender y soñar en el Caribe.

La exposición surge de una experiencia compartida entre el MAMB y Fe y Alegría. Los niños y niñas participantes —34 en total, de distintos sectores de Barranquilla— visitaron el museo para recorrer la exposición Sentipensante, una muestra que explora la relación entre razón y emoción en el arte contemporáneo. Luego, inspirados por las obras vistas, realizaron sus propias creaciones: dibujos, pinturas y collages que reinterpretan los temas y colores que más los conmovieron.

El resultado es una muestra vital y luminosa que respira Caribe. En las obras aparecen los paisajes cotidianos, los juegos de barrio, las memorias familiares y los sueños que construyen día a día. Cada pieza revela una voz que se atreve a decir “yo también pienso, yo también siento”, recordando que el arte no es solo contemplación, sino también una manera de comprendernos y de imaginar un futuro distinto.

Colores del Caribe no es solo una exposición: es un encuentro entre la escuela y el museo, entre la educación y el arte como lenguajes de transformación. Para Fe y Alegría y el MAMB, esta alianza es una apuesta por la sensibilidad, el pensamiento crítico y el amor por el territorio. En palabras del equipo organizador, se trata de un espacio donde los niños dejan de ser espectadores para convertirse en artistas y narradores de su propia historia.

La exposición puede visitarse en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, ubicado en la Calle 76 #54-11, Local B3 del Edificio World Trade Center. La inauguración será este martes a las 6:30 p.m., con entrada libre.

En cada trazo y en cada color de Colores del Caribe habita la voz de una generación que, con fe y alegría, invita a mirar el mundo —y el Caribe— con nuevos ojos.

