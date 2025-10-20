Un destacado del ajedrez llamado Daniel Naroditsky falleció este lunes 20 de octubre, en la ciudad de Charlotte a los 29 años.
La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y su club local confirmaron la noticia, aunque no se han revelado detalles sobre las causas del deceso.
Naroditsky era considerado una de las promesas más brillantes de su generación, nació el 9 de noviembre de 1995 en San Mateo, California. Aprendió a mover las piezas a los seis años, bajo la guía de su padre, un inmigrante ucraniano que le inculcó el amor por el juego ciencia.
En 2007 se consagró campeón mundial Sub-12 y pocos años después alcanzó el título de Gran Maestro, con apenas 18 años.
Se graduó en Historia en la Universidad de Stanford y representó a Estados Unidos en torneos internacionales y logró importantes victorias, entre ellas una recordada partida contra Fabiano Caruana, segundo del mundo en ese momento, durante el Campeonato Nacional de 2021.
Asimismo, también tenía sus canales en Youtube y Twitch, en donde tenía cientos de seguidores. Era conocido por sus seguidores como “Danya”, y destacaba tanto en el ajedrez clásico como en el blitz, modalidad de ritmo rápido donde llegó a figurar entre los 20 mejores del mundo.