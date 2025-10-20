Un destacado del ajedrez llamado Daniel Naroditsky falleció este lunes 20 de octubre, en la ciudad de Charlotte a los 29 años.

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y su club local confirmaron la noticia, aunque no se han revelado detalles sobre las causas del deceso.

Naroditsky era considerado una de las promesas más brillantes de su generación, nació el 9 de noviembre de 1995 en San Mateo, California. Aprendió a mover las piezas a los seis años, bajo la guía de su padre, un inmigrante ucraniano que le inculcó el amor por el juego ciencia.

The Naroditsky family shares the sad news of Daniel’s unexpected passing. Daniel was a talented chess player, educator, and beloved member of the chess community. We ask for privacy as the family grieves. pic.twitter.com/otNdUxDKtL — Charlotte Chess Center (@CLTchesscenter) October 20, 2025

En 2007 se consagró campeón mundial Sub-12 y pocos años después alcanzó el título de Gran Maestro, con apenas 18 años.

Se graduó en Historia en la Universidad de Stanford y representó a Estados Unidos en torneos internacionales y logró importantes victorias, entre ellas una recordada partida contra Fabiano Caruana, segundo del mundo en ese momento, durante el Campeonato Nacional de 2021.

GM Daniel Naroditsky passed away. He was a talented chess player, commentator, and educator. FIDE extends its deepest condolences to Daniel’s family and loved ones. pic.twitter.com/uxoccDbnHW — International Chess Federation (@FIDE_chess) October 20, 2025

Asimismo, también tenía sus canales en Youtube y Twitch, en donde tenía cientos de seguidores. Era conocido por sus seguidores como “Danya”, y destacaba tanto en el ajedrez clásico como en el blitz, modalidad de ritmo rápido donde llegó a figurar entre los 20 mejores del mundo.