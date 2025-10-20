Los títeres más famosos están de vuelta. Prime Video anunció este lunes que tras su debut histórico en el Tiny Desk de NPR que arrasó en América Latina, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Juanín y toda la banda regresarán con su primera película navideña, 31 Minutos: Calurosa Navidad, que se estrenará el 21 de noviembre exclusivamente en Prime Video.

Conocido por su humor ingenioso, sus inolvidables canciones originales y personajes únicos, 31 Minutos parodia el formato de un noticiero, combinando entretenimiento con un sutil comentario social y un conejo rojo muy astuto y ludópata.

Estrenado originalmente en 2003, 31 Minutos ha recibido un amplio reconocimiento no solo por sus episodios televisivos, sino también por sus álbumes, presentaciones en vivo en toda América Latina, cine, teatro y un museo itinerante con entradas agotadas en Chile y México, cautivando a públicos de todas las edades con su ingenio y originalidad.

Los fanáticos ya pueden disfrutar en Prime Video de los 37 episodios remasterizados de 31 Minutos y de su primera película disponible en América Latina.

Creada por la dupla creativa formada por Álvaro Díaz (31 Minutos, El Bosque de Karadima) y Pedro Peirano (31 Minutos, Perry Mason), la serie es una producción de APLAPLAC.

