En una incorporación histórica a la reconocida serie “El Tiny” de NPR, la querida franquicia chilena de títeres 31 Minutos se convierte en el primer grupo de títeres latinoamericano en presentarse en el icónico Tiny Desk.

Su presentación especial, que se estrenó durante el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, aporta un giro sin precedentes a la programación de música latina de este año, celebrando la diversidad y creatividad del entretenimiento latino.

Grabada el 29 de septiembre en las oficinas de NPR en Washington, D.C., la inédita sesión reunió a un grupo sin precedentes de 16 integrantes, consolidándose como una de las presentaciones más singulares que ha recibido el Tiny Desk, un espacio por el que han pasado superestrellas mundiales como Bono, Taylor Swift, Harry Styles y Bad Bunny.

Los personajes favoritos del público, incluyendo a Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y Guaripolo, se unieron a músicos en vivo para ofrecer un repertorio inolvidable con sus canciones más queridas.

La presentación capturó la esencia del arte único de 31 Minutos, con el grupo interpretando siete de sus canciones más famosas, incluyendo “Mi equilibrio espiritual”, “Bailan sin César” y “Calurosa Navidad”.

Vestidos con camisetas temáticas, diseñadas especialmente para complementar el íntimo entorno de Tiny Desk, el grupo de títeres demostró la distintiva combinación de humor, música y narrativa que ha convertido a 31 Minutos en un fenómeno cultural en toda América Latina.

Esta presentación histórica llega antes del estreno de 31 Minutos: Calurosa Navidad, la nueva película Original chilena que se estrenará en exclusiva en Prime Video este noviembre en más de 240 países y territorios del mundo.

Conocido por su humor ingenioso, sus inolvidables canciones originales y personajes únicos, 31 Minutos parodia el formato de un noticiero, combinando entretenimiento con un sutil comentario social y un conejo rojo muy astuto y ludópata.

Estrenado originalmente en 2003, 31 Minutos ha recibido un amplio reconocimiento no solo por sus episodios televisivos, sino también por sus álbumes, presentaciones en vivo en toda América Latina, cine, teatro y un museo itinerante con entradas agotadas en Chile y México, cautivando a públicos de todas las edades con su ingenio y originalidad.

Los fanáticos ya pueden disfrutar en Prime Video de los 37 episodios remasterizados de 31 Minutos en América Latina. Creada por la dupla creativa formada por Álvaro Díaz (31 Minutos, El Bosque de Karadima) y Pedro Peirano (31 Minutos, Perry Mason), la serie es una producción de APLAPLAC.

