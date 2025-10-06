Luisa Postres, hija de la senadora María Fernanda Cabal, está en el ojo del huracán luego de lanzar una oferta laboral para el cargo de community manager.

El pasado 29 de septiembre, la mujer hizo el anuncio de la bacante para su emprendimiento de pastelería a través de redes sociales. En su descripción expresó: “Abro convocatoria para el cargo de community manager. Acá hay algo importante: no sé qué es lo que quiero, no tengo un perfil del cargo, no sé qué es lo que estoy buscando”.

Sin embargo, fue clara en los requisitos que debían cumplir los postulados como: conocimientos en audiovisuales, edición, saber contar historias, cubrir las diferentes redes, comunicar asertivamente lanzamientos y dominar diversas herramientas digitales.

Tras la publicación del video, los internautas no dudaron en lanzar sus opiniones. Para los usuarios los requisitos eran muchos para una sola persona.

Luego de esto, la mujer eliminó la publicación inicial, pero subió otro en el que respondía a los usuarios. Justamente, un internauta escribió: “Eso no es un community manager, quieres como 5 cargos en uno”.

A lo que Luisa Postres respondió: “Soy todera. Si me toca lavar los platos, los lavo. Pues sí, eso se llama emprender (…)Si eres una persona que te gusta estar como un burro, solamente mirando para un lado y solamente encajonada, perfecto, hay una cantidad de trabajos para ti que solamente tienes que hacer esto”.

Además, en sus argumentos la hija de la senadora del Centro Democrático indicó que estaba en la búsqueda de una persona que se le midiera a diferentes retos y no solo a lo que estaba escrito en su contrato.

“A mí las personas que dicen: ‘ay, eso no está en mi contrato’, chao, porque es una persona que nunca va a dar la milla extra. Y si tú eres de esas, perfecto, hay trabajos para ti, puedes ser cajera del Oxxo, puedes hacer una sola cosa por el resto de tu vida.”, dijo.

Pero esto paró allí, pues Luisa Postres cargó otro video en el que mencionaba que gracias a la polémica había recibido más de 600 hojas de vida de personas interesadas.

“Después de ese tremendo bololo que se armó porque ofrecí un trabajo, quiero agradecerles enormemente a todos los haters porque es que me permitieron que esta vacante llegara a todas partes. En total, recibimos 683 hojas de vida de personas interesadas en este rol”, sostuvo.

A pesar de un principio defender su idea, Luisa Postres compartió una publicación más pero esta vez ofreciendo disculpas.

“La embarré, y vengo a dar la cara, y pedir perdón. En las últimas dos semanas he emitido una serie de comunicaciones que están lejos de enorgullecerme y tengo que pedir perdón. Primero, pedir perdón por lanzar una convocatoria donde no tenía claridad en qué era lo que estaba buscando”, mencionó.

“Segundo, pedir perdón por responder a un comentario de forma grosera y, además, menospreciar un trabajo que sé, es igual de importante y digno a todos los demás trabajos”, añadió.

De acuerdo con la mujer, en sus mensajes anteriores fue “soberbia y grosera”.

“La verdad es que actué desde la rabia y no desde el amor, que es lo que me caracteriza. Fui soberbia y grosera”, comentó.

Finalmente, indicó a sus seguidores que se comprometería a continuar generando empleo digno.

“Me comprometo a seguir generando empleo digno y de calidad. Muchas gracias”, puntualizó.

Sin embargo, los internautas no aceptaron sus disculpas y expresaron su descontento por lo sucedido.

“Ese perdón está muy BÁSICO, tienes que dar la MILLA EXTRA”; “Ay es que perdonar no está en mi contrato.”; “las cajeras de oxxo no estamos perdonando”; “Soy la única que pensó que en algún momento se iba a reír? Como si fuera broma, lo sentí tan forzado”; “Yo trabajo en el oxxo y estoy orgullosa del trabajo que tengo porque ese trabajo me ayuda a darle de comer a mis padres y pagar mi universidad”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.