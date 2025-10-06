La reconocida expresentadora y exmodelo Virginia Vallejo, quien fue reconocida en la televisión colombiana en los años 80, se destapó en una entrevista y habló sobre su relación con el narcotraficante Pablo Escobar.

Vallejo, ya con 76 años, y quien en la actualidad reside en Miami, confesó en Los Informantes, de Caracol Televisión, los detalles del romance que tuvo con el jefe del Cartel de Medellín.

Lo primero que llama la atención de sus palabras es que aseguró que no se arrepiente de haber tenido una relación con Escobar, quien es catalogado como el peor criminal que ha tenido el país.

“Yo jamás me arrepiento de haber amado a un hombre. Jamás. Ni de mis maridos que fueron espantosos, ni de Pablo que se volvió un monstruo, ni de todos los hombres que dejé por X o Y razón. No me arrepiento de haber amado a un hombre X”, dijo al respecto.

Sin embargo, enfatizó que hoy en día lo que siente por el capo es diferente a lo que sintió alguna vez por él: “Hoy en día siento por Pablo un profundo odio”.

También quiso aclarar y corregir la forma en la que siempre se conoció su relación con Escobar: “Yo nunca fui la amante de Pablo Escobar (...) Fui una de las amantes y él fue uno de mis amantes. Tuvimos una relación en los mismos términos de iguales”.

También dio detalles de cómo conoció a Pablo y cómo empezó la relación. Contó que en 1982 visitó la Hacienda Napolés, en compañía de su novio de ese momento, Aníbal Turbay, sobrino del presidente Julio César Turbay.

“Pablo me conquistó a mí”, dijo Vallejo, contando que él la salvó la vida en un río.

También relató que hubo un acuerdo entre ambos para que la relación fuera secreta y que se veían a escondidas en la hacienda en mención y en un apartamento que tenía Escobar. Aseguró que sabía que él era un capo del narcotráfico, pero que le importaba más lo que hacía con ese dinero que de dónde venía.

Hay que recordar que la expresentadora se fue de Colombia en 2006, en un avión de la DEA, a Estados Unidos, como testigo protegida, luego de declarar contra las mafias y sus vínculos con la política.

Vallejo, quien vive en un conjunto residencial para adultos mayores, fue enfática en decir: “Nunca volveré a Colombia jamás. No extraño nada”.

Se ha dedicado a escribir. Acaba de terminar el primero de tres libros de ficción llamado ‘El alucinante país dorado’.