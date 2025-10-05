Una joven presentadora de la televisión mexicana, identificada como Jenifer Nicole Rivas, fue hallada muerta en las últimas horas en Tegucigalpa, al interior de su vivienda.

Leer más: Muere reconocida presentadora al caer desde un tercer piso mientras huía de ladrones que ingresaron a su vivienda

La noticia tiene conmocionados a sus seguidores, ya que en los últimos años había logrado reconocimiento tanto en medios de comunicación como en plataformas digitales.

De acuerdo a información preliminar, la presentadora de 21 años habría sufrido una crisis epiléptica, condición de salud que ya padecía desde hace varios años.

Asimismo, las autoridades mexicanas indicaron que no se le realizará autopsia ya que su muerte fue natural.

Rivas, quien era una destacada estudiante de periodismo, era reconocida en México por ser la presentadora del noticiero matutino del canal CHTV, medio que lamentó profundamente la noticia.

Ver también: “Mi esposo y mi primo eran los socios en la barbería”: allegada de hombres masacrados en Pinar del Río

“Desde CHTV nos solidarizamos con su familia y amigos y deseamos el descanso celestial para Rivas”, manifestó la cadena de tv, a través de sus redes sociales.

La joven era también una reconocida creadora de contenido, pues ya acumulaba más de 100.000 seguidores en TikTok, y superaba los 16.000 en Instagram. Sus últimas publicaciones, horas antes de su fallecimiento, han sido ampliamente comentadas con emotivos mensajes de despedida.

Le sugerimos: Las incógnitas que rodean el pacto de ‘Pepes’ y ‘Costeños’

Según relataron sus colegas, la presentadora se encontraba en aparente buen estado de salud, por lo que su muerte fue aún más sorpresiva.

Por su parte, la universidad donde realizaba sus estudios también emitió un comunicado expresando las condolencias por el repentino fallecimiento de Jenifer Nicole.