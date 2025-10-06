Instagram presentó una nueva herramienta innovadora ‘Mapa’, que permitirá a los usuarios compartir su ubicación en tiempo real con sus contactos, siempre bajo su autorización.

Explicaron que la función busca fortalecer la conexión entre amigos y comunidades dentro de la plataforma, sin comprometer la privacidad de los datos personales.

A diferencia de otras aplicaciones de geolocalización, el ‘Mapa’ de Instagram pone al usuario en el centro del control. Nadie podrá visualizar su ubicación sin su consentimiento previo, y la función ofrece múltiples niveles de privacidad.

#DatosPersonales | La nueva funcionalidad del aplicativo Instagram (geolocalización) es una buena muestra de la importancia de implementar la privacidad desde el diseño y por defecto en los productos o servicios. pic.twitter.com/ZfblMJ2xjE — Alejandro Londoño C (@Alondoco) October 6, 2025

Se puede compartir con amigos, mejores amigos, contactos seleccionados o simplemente mantenerla desactivada.

Esta configuración puede modificarse en cualquier momento, adaptándose a las necesidades o grupos sociales de cada usuario.

¿Cómo activar ‘Mapa’ en Instagram?

El acceso a la nueva función es sencillo. Para comenzar, se debe ingresar a la sección de mensajes directos (DMs) y seleccionar la opción “Mapa”, ubicada junto a los estados de los contactos. La primera vez que la utilice, aparecerá un aviso informando que la ubicación permanecerá privada hasta que el usuario autorice compartirla.

Quienes deseen revisar o cambiar los permisos podrán hacerlo desde su perfil, ingresando al menú de configuración, “Historia, en vivo y ubicación”, “Compartir ubicación”. Allí podrá activar o desactivar la visibilidad en cualquier momento.

El ‘Mapa’ de Instagram promete mejorar la interacción entre usuarios. Además de permitir localizar contactos cercanos y coordinar encuentros, la herramienta facilita descubrir sitios populares visitados por amigos o creadores.

Sin embargo, expertos en seguridad digital advierten que el uso constante de la ubicación puede implicar riesgos si no se maneja correctamente. Por ello, recomiendan compartir la información solo con personas de confianza y desactivar la función cuando no sea necesaria.