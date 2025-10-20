El cine colombiano celebrará a una de las grandes voces femeninas del país. La directora y guionista Gloria Triana recibirá el Premio Macondo de Honor, el próximo 2 de noviembre en Medellín.

Lea Barranquilla se alista para vivir la tercera edición del Festival de Cine Diverso

Además, el Premio Macondo a los Oficios del Cine, que será otorgado al comunicador y gestor cultural, Rito Alberto Torres.

Nacida en Bogotá en 1940, Triana estudió Sociología con énfasis en Antropología Social en la Universidad Nacional de Colombia. Su experiencia artística inició cuando en 1959 adaptó para el teatro, con su hermano Jorge Alí Triana, la novela de Jean Cocteau Los hijos terribles.

En 1975, realizó su primer trabajo audiovisual como directora de Y todos los días así. Fue directora y guionista de los cortometrajes Mompox, ciudad de Dios, y Arqueólogos y Guaqueros. Dirigió los mediotrajes Anoche me soñé un sueño, La marimba de los espíritus, Los cinco negritos, Cantos en la mina de Polonia Alegría, El Retorno (Pacífico), Cuadrillas de San Martín, entre muchos más. También realizó los documentales Las estrellas del silencio, Mujeres que alumbran el camino y Cada uno sabe su secreto.

Aquí ‘Teléfono negro 2’ lidera las taquillas en su estreno

En televisión, escribió y dirigió programas como Ale-Kumá, Aluna, serie dedicada a registrar el trabajo de creadores anónimos y reconocidos de las artes colombianas, con la que obtuvo el Premio Simón Bolívar al mejor programa cultural.

También realizó Noches de Colombia (1982), producción que dio origen al emblemático proyecto Yuruparí (1983). Su trayectoria en el ámbito institucional comenzó en 1978, cuando se vinculó a la desaparecida institución Colcultura como asesora de programas sobre tradiciones populares, y en 1982 fue nombrada directora de la Oficina de Festivales y Folklore.

Ese mismo año dirigió la selección folclórica y filmó un documental sobre los artistas que acompañaron a Gabriel García Márquez a Estocolmo para recibir el Premio Nobel de Literatura. Ha sido reconocida con importantes distinciones, entre ellas el Chigüiro de Oro en el Festival de Cine del Desarrollo de Bogotá por La minería del hambre (1985), una Mención Especial del Ministerio de Comunicaciones y FOCINE por Los sabores de mi porro (1986) y el Premio Vida y Obra otorgado por el Ministerio de Cultura en 2015.

Además Estrenarán documental sobre Matthew Perry a dos años de su muerte

Rito Alberto Torres: compromiso con el cine y la memoria

Por su parte, Rito Alberto Torres recibirá el Premio Macondo a los Oficios del Cine. Tras obtener el título en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, complementó su formación con talleres de video documental, estética del cine, gestión cultural y preservación audiovisual, entre otros.

Fue codirector del Cineclub El Bombillo en la Universidad Nacional de Colombia entre 1978 y 1986, y participó como miembro del comité de redacción e investigación de la revista Arcadia va al Cine (1984-1988). Más adelante, fue director de la Cinemateca Distrital, hoy conocida como Cinemateca de Bogotá, entre 1994 y 1998, y organizó importantes eventos cinematográficos como el Festival Eurocine (1994-2002).

También ejerció como especialista en cine del Comité de Clasificación de Películas de los Ministerios de Comunicaciones y Cultura entre 1999 y 2000. Durante más de 25 años (1999 – 2025), se desempeñó como subdirector técnico en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.

También La familia de Diane Keaton anuncia que murió de neumonía

Sus labores se han extendido al campo de la docencia como profesor de cátedra en la Universidad Jorge Tadeo Lozano (2014 y 2017), y en la Escuela Nacional de Cine (2023); fue coordinador ejecutivo de la Coordinadora Latinoamericana de Archivos de Imagen en Movimiento (2017 – 2020).

Y ha sido coautor de varios textos y publicaciones como Largometrajes colombianos en cine y video 1915-2004, Principios y Técnicas en un Archivo Audiovisual, y participó en el libro Víctor Gaviria, realidad, desasosiego y belleza, publicado por la Facultad de Cine de México.

Todos los colombianos podrán ver la entrega de estos merecidos galardones a través de la transmisión en vivo por los ocho canales regionales y por TNT y HBO Max a escala internacional.

Más El documental ‘Fuego y Agua: Creando las películas de Avatar’ estrenará en Disney+ el 7 de noviembre