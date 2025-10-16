Una de las grandes películas de los últimas décadas ahora podrá ser vista desde adentro. ‘Fuego y Agua: Creando las películas de Avatar’ estrena el 7 de noviembre solo en Disney+.

El documental de dos partes de 20th Century Studios y Lightstorm Entertainment, que ofrece una mirada fascinante al detrás de escena de la película ganadora del Oscar® y fenómeno de taquilla, AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA, y un primer vistazo al próximo estreno, AVATAR: FUEGO Y CENIZAS, presenta material exclusivo detrás de cámaras, arte conceptual y entrevistas con el elenco y los realizadores.

Los cineastas viajaron desde Manhattan Beach, San Pedro, Shasta Lake y las Islas del Canal (California) hasta las Bahamas, Hawái y Nueva Zelanda, siguiendo al elenco y al equipo técnico mientras perfeccionaban las técnicas de captura de interpretación bajo el agua y aprendían a bucear en un tanque de agua de última generación con capacidad para más de 2.5 millones de litros.

Los productores ejecutivos de FUEGO Y AGUA: Creando las películas de Avatar son James Cameron y Rae Sanchini. El director y productor es Thomas C. Grane, el guionista y productor es Richard Brehm y el director creativo es Robert Glowacki. John Clisham es el director de fotografía, Steven Wacks el director de fotografía para entrevistas y el consultor creativo es Geoff Burdick.

El documental incluye entrevistas con (en orden de aparición): James Cameron (guionista/director/productor/editor), Sam Worthington, Zoe Saldaña, Jon Landau (productor), Stephen Lang, Maria Battle Campbell (coproductora, primera asistente de dirección), Richard Baneham (productor ejecutivo, supervisor de efectos visuales de Lightstorm), Kate Winslet, Rae Sanchini (productora ejecutiva, presidenta de Lightstorm Entertainment).

También aparecen Margery Simkin (directora de casting), Jamie Landau (coproductor), Stephen Rivkin (editor), Ryan Champney (supervisor de producción visual), Dylan Cole (diseñador de producción), Garrett Warren (director de segunda unidad, coordinador de acrobacias), Rob Innes (fundador de Jetovator, Inc.), John Rosengrant (cofundador de Legacy Effects), Chris Denison (acrobacias), Joey Natale (acrobacias, conductor de acrobacias), Steve Brown (asistente de coordinación de acrobacias), Richie Schwalm (coordinador en el set), JD Schwalm (coordinador de efectos especiales de captura de interpretación), Peter Zuccarini (cinematógrafo submarino).

De igual manera, John Garvin (supervisor de buceo), Kirk Krack (instructor de buceo libre), Sigourney Weaver, Cliff Curtis, William Trubridge (consultor de estilo de nado Metkayina), Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss, Luke Freeborn (director de arte supervisor), Ben Procter (diseñador de producción), Brigitte Yorke (coproductora, gerente de producción de la unidad en Nueva Zelanda), Brendan Cowell, John Garvin (supervisor de buceo), Jack Champion, Joe Letteri (supervisor senior de efectos visuales), Eric Saindon (Wētā FX, supervisor senior de efectos visuales), Nick Epstein (Wētā FX, supervisor de efectos visuales).

