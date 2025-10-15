La más reciente película protagonizada por Keanu Reeves, Cuando el cielo se equivoca, llega a todas las salas de cine en el país este 16 de octubre.

Lea ‘Teléfono negro 2’ y una nueva llamada al terror

Escrita, dirigida y protagonizada por el dos veces ganador del Emmy Aziz Ansari, la cinta combina humor, fantasía y reflexión para cuestionar, con ingenio, una vieja creencia: ¿de verdad el dinero no compra la felicidad?

En esta comedia celestial, un ángel bien intencionado pero torpe llamado Gabriel (Reeves) interviene en la vida de un trabajador de oficios varios (Ansari) y un adinerado inversionista (Seth Rogen). Lo que comienza como un intento por ayudar termina desencadenando un intercambio de vidas lleno de situaciones inesperadas, ironías y aprendizajes humanos.

Aziz Ansari, reconocido por su trabajo en la serie Master of None, con la que ganó dos premios Emmy a Mejor Guion de Comedia, debuta en la dirección cinematográfica con una historia que combina comedia, sátira social y una dosis de ternura.

Aquí Los Premios Platino se celebrarán el 9 de mayo con 12 nuevas categorías

En esta ocasión comparte pantalla con otro multiganador del Emmy, Seth Rogen, Keke Palmer y Keanu Reeves, quien vuelve a la comedia en un papel tan entrañable como atípico: el de un ángel aprendiz que debe aprender sobre la vida… viviendo entre los humanos.

Ansari buscó crear una película que hablara de desigualdad y empatía sin perder el sentido del humor. Inspirado por las viejas comedias de los años 30 y 40, el director aborda temas actuales —la precariedad laboral, la búsqueda de propósito y el contraste entre privilegio y necesidad— a través de una narrativa ligera, pero con trasfondo.

Además “Las palabras no pueden expresar la maravilla y el talento de Diane Keaton”: Francis Ford Coppola en homenaje a la actriz

Eddy Chen/Lionsgate/Eddy Chen/Lionsgate Aziz Ansari as Arj and Keanu Reeves as Gabriel in Good Fortune. Photo Credit: Eddy Chen

Una historia sobre humanidad

Cuando el cielo se equivoca parte de una pregunta sencilla pero poderosa: ¿qué pasaría si un ángel, en lugar de arreglar las cosas, las empeorara? A partir de ahí, la historia lleva al espectador a un viaje entre dos mundos, el de quienes tienen todo y el de quienes luchan por sobrevivir, donde ambos descubren que la felicidad no depende de lo que se posee, sino de cómo se vive.

La película también explora con humor y sensibilidad las contradicciones del día a día moderno: las dinámicas del trabajo precario, las expectativas sociales y las pequeñas alegrías que dan sentido a la vida. Cada situación cómica deja entrever una reflexión más profunda sobre lo que realmente significa “tener suerte”.

El rodaje se realizó íntegramente en Los Ángeles, mostrando tanto su esplendor como sus contrastes urbanos. Reeves y Rogen comparten algunas de las escenas más memorables, donde la química entre ambos refuerza el tono cálido y humano del relato.

También Un vistazo al ídolo: La serie documental sobre Juan Gabriel, en Netflix, estrena su tráiler

Eddy Chen/Lionsgate/Eddy Chen/Lionsgate Keanu Reeves as Gabriel, Seth Rogen as Jeff, and Aziz Ansari as Ari in Good Fortune. Photo Credit: Eddy Chen

Un ángel imperfecto con mucho corazón

Para Reeves, interpretar a Gabriel significó salir de su zona habitual y abrazar un personaje más inocente y desbordante de curiosidad. “El papel no solo es divertido, también es sensible y respetuoso en su visión de lo que realmente importa en la vida”, comentó el actor.

Durante la filmación, Reeves sufrió una fractura de rodilla, pero continuó trabajando sin detener el rodaje, demostrando la entrega que lo caracteriza. Su interpretación da vida a un ser celestial con un toque profundamente humano: alguien que aprende a valorar la fragilidad, la alegría y las pequeñas victorias de la experiencia terrenal.

El elenco se completa con Keke Palmer, quien interpreta a una carismática organizadora sindical, y Sandra Oh, en el papel de una experimentada supervisora celestial que intenta guiar al despistado Gabriel en su misión.

Más ‘Las locuras’, la película de Rodrigo García sobre salud mental en un “mundo podrido”

Detrás del humor

Uno de los aspectos más llamativos de la producción son las alas de ángel creadas artesanalmente con plumas reales, diseñadas para moverse con naturalidad y realismo, aportando un toque tangible a la fantasía. Cada par fue hecho a mano, con mecanismos que les permiten un sutil movimiento, evitando el aspecto digital y dándoles una sensación de autenticidad que encaja perfectamente con el tono cálido y humano de la historia.

Más allá de la comedia, Cuando el cielo se equivoca es una invitación a mirar la vida con menos juicio y más empatía. Una historia que mezcla humor, corazón y reflexión para recordarnos que, a veces, equivocarse también puede ser una forma de acertar.

Lea Carmen Villalobos: “Yo llevo mi tierra con orgullo; siempre digo que soy barranquillera”