Hay luto en la medicina colombiana. Este lunes 20 de octubre falleció en Bogotá Remberto Burgos de la Espriella, reconocido como una de las figuras más influyentes de la neurocirugía nacional. Tenía 73 años y deja tras de sí una huella imborrable en la docencia, la investigación y el servicio a los pacientes.

Le puede interesar: Falleció Remberto Burgos, considerado el padre de la neurocirugía en Colombia

Nacido en Argentina, pero criado en el corazón de Córdoba, Burgos se definía como “más Caribe que el casabe con suero”. Durante más de cinco décadas vivió en Bogotá, donde formó a generaciones de médicos y llevó su espíritu alegre y comprometido a los hospitales y universidades en los que trabajó.

Maestro y referente en la neurocirugía

Remberto Burgos de la Espriella fue expresidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, miembro de la Academia Nacional de Medicina y presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía. Su aporte científico lo convirtió en un referente continental en la especialidad.

Vea aquí: La cineasta Gloria Triana recibirá el Premio Macondo de Honor

Ejerció como neurocirujano en el Hospital San Ignacio y en la Fundación Santa Fe de Bogotá, además de desempeñarse como docente en la Pontificia Universidad Javeriana, donde inspiró a muchos de sus alumnos con el rigor académico y la calidez humana propias de un buen docente.

También fue columnista de EL HERALDO y de medios regionales como ‘El Meridiano de Córdoba’, donde abordaba temas de salud pública, educación médica y ética profesional.

Lea también: Barranquilla se alista para vivir la tercera edición del Festival de Cine Diverso

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, lamentó la muerte del médico y destacó su calidad humana: “Nuestro departamento, y el país, pierden a un gran hombre, pero sobre todo a un gran profesional de la medicina. Un hombre de gran sensibilidad humana, quien nunca dudó en atender una consulta de quienes por diversos motivos no podían llegar a ser sus pacientes”.

Desde el ámbito político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez también expresó su pesar en redes sociales: “Dolor muy grande nos alberga con el fallecimiento del Dr. Remberto Burgos de la Espriella, médico cordobés, científico, ser humano insuperable, patriota de todas las horas”.

Le sugerimos: ‘La Noche de Amor’, con César Escola y Carlos Calero

Más allá de su dominio en la neurocirugía, Remberto Burgos de la Espriella fue un humanista que creyó en el poder del conocimiento como herramienta de transformación social. Su vida sintetizó la mezcla de disciplina científica y calidez caribeña que lo convirtió en uno de los médicos más admirados del país.

Su partida deja un vacío en la comunidad médica, pero también un ejemplo de servicio, ética y amor por la profesión.