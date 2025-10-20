Hay luto en la medicina en Colombia. En la mañana de este lunes 20 de octubre se conoció el fallecimiento del médico Remberto Burgos de la Espriella, a los 73 años, en Bogotá. Era considerado el padre de la neurocirugía en el país.

Burgos, nacido en Argentina, pero orgullosamente cordobés, fue uno de los más reconocidos neurocirujanos del país. Era conocido por su generosidad y carisma. Era una voz obligada de consulta para temas relacionados con la el sistema de salud y la rama de su especialidad.

Era miembro de la Academia Nacional de Medicina, miembro honorario de la Academia de Cartagena y presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía. También había sido presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía.

Por otro lado, ejerció como docente en la Pontificia Universidad Javeriana y se desempeñó como neurocirujano en el Hospital San Ignacio y también en la Fundación Santafé de Bogotá. También fue columnista de EL HERALDO.

Erasmo Zuleta, gobernador del departamento de Córdoba, lamentó en sus redes sociales la muerte del médico.

“Lamento la pronta partida del Dr Remberto Burgos. Nuestro departamento, y el país, pierden a un gran hombre, pero sobre todo a un gran profesional de la medicina. Un hombre de gran sensibilidad humana, quien nunca dudo en atender una consulta de quienes por diversos motivos no podía llegar a ser sus pacientes. A toda su familia y amigos, mi más sentida condolencia”, publicó el gobernador.

El expresidente Álvaro Uribe, por medio de sus redes sociales, también lamentó la muerte de Burgos.

“Dolor muy grande nos alberga con el fallecimiento del Dr Remberto Burgos de la Espriella, médico cordobés, científico, ser humano insuperable, patriota de todas las horas. Solidaridad de todo corazón a doña María Stella su esposa, y a toda la familia”, publicó el exmandatario.