El precandidato presidencial David Luna recriminó, a través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, las últimas acciones del Gobierno Nacional con respecto al manejo de las relaciones internacionales con Estados Unidos.

De acuerdo con el exsenador, las declaraciones “del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, merecen una respuesta desde la diplomacia, pero también desde acciones concretas que demuestren que el país está comprometido en la lucha contra las drogas y la desarticulación de los cárteles que operan en el territorio nacional y las zonas de frontera”.

“Colombia no puede ser cómplice de las dictaduras ni del crimen trasnacional, ni puede seguir dando pasos hacia atrás en la lucha contra las drogas. Le hago un llamado respetuoso, pero firme, a que se ponga del lado correcto de la historia”, agregó.

En este sentido, Luna le propuso a Petro “rechazar sin ambigüedades la narcodictadura de Nicolás Maduro, que ha destruido las instituciones democráticas y una nación entera, convive con el crimen y ha provocado el éxodo de millones de venezolanos”.

“Al legitimar a Nicolás Maduro, usted debilita la voz democrática de Colombia y envía un mensaje equivocado a la región y al mundo”, explicó.

Renglón seguido, exigióperseguir con toda la fuerza del Estado a los cárteles del narcotráfico, “en lugar de promover su excarcelación bajo falsos procesos de paz”.

Además, solicitó suspender los diálogos con estructuras mafiosas, “que no representan causas políticas sino redes criminales responsables de la muerte, el desplazamiento y la extorsión de miles de colombianos”.

“También debe extraditar a los jefes de esos grupos responsables de narcotráfico cuyas solicitudes usted suspendió . La verdadera paz no se construye con quienes han hecho del crimen su negocio, sino con instituciones fuertes que protejan a los colombianos”, concluyó.