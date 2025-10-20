Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública se registró en el departamento del Cauca. Dos uniformados resultaron heridos tras la fuerte explosión de un carro-bomba contra la estación de Policía de El Estrecho, en el municipio de Patía.

Según información preliminar el atentado contra la Policí se registró aproximadamente a las 9:20 de este domingo 19 de octubre. Se conoció que debido a la explosión se presentaron varios daños materiales en la estación y algunas viviendas cercanas también resultaron afectadas.

Además, dos uniformados que se encontraban en el lugar resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial donde reciben atención médica.

Este ataque contra las Fuerzas Armadas sería el segundo registrado en menos de 48 horas en el municipio. De acuerdo con el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, la estación de Policía de El Estrecho ha sido blanco de atentados en tres oportunidades en los últimos dos meses.

“En menos de dos meses, un tercer atentado hacia la estación de Policía en El Estrecho, donde resultaron dos policías heridos. Rechazamos estos actos terroristas que atentan contra la vida, la tranquilidad y la esperanza de nuestras comunidades”, dijo el mandatario departamental.

“Expresamos nuestro respaldo a la Fuerza Pública y total apoyo a la población civil que enfrenta las consecuencias de la violencia.”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado al presidente Petro para que se fortalezca a las instituciones armadas y garantizar la seguridad de la comunidad.

“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer la presencia institucional y garantizar la protección de los caucanos.”, puntualizó.