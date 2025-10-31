La investigación en México sobre el asesinato de los artistas colombianos B-King y Dj Regio Clown avanza. Este jueves 30 de octubre se conocieron nuevos detalles difundidos por la Fiscalía, luego de la captura de 16 personas de distintas nacionalidades.

Leer también: ‘Coco chanel’, la nueva droga en Colombia que explicaría la muerte de B-King y Regio Clown en México: ¿de qué se trata?

De acuerdo con lo expresado en un comunicado por la Fiscalía del estado de México, los asesinatos tuvieron que ver con la distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como ‘2-CB (Tusi)’ y ‘Coco Channel’, además de delitos como la extorsión en su modalidad ‘gota a gota’, privación de la libertad y secuestro.

También se detalló que en cuanto a las nuevas capturas que 10 de ellas son de origen extranjero (Colombia, Venezuela, Cuba y España), y que están siendo acusados ya sea como autores o participes de uno o varios delitos relacionados al caso.

Hay que recordar que los restos de los músicos fueron localizados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. La Fiscalía señaló que no existen elementos para probar que los asesinatos ocurrieron en el Estado de México.

“Lo que permite establecer como hipótesis investigativa que el homicidio de los músicos colombianos está relacionado con la comercialización de narcóticos, adeudos de uno de ellos con un grupo criminal y su relación personal con un sujeto identificado como ‘El Pantera’”, se lee en el comunicado.

Importante: ¿Quién era María José Ardila, la mujer que murió tras un reto de licor en Cali?

Sobre Cristopher ‘N’, alias El Comandante, uno de los capturados, la Fiscalía señaló que “tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar y dirigir la fase de atracción de las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza para asegurar el resultado planificado por el grupo”.

Otro detalle que se confirmó es que los colombianos, por órdenes de ‘El Pantera’ a ‘El Comandante’, fueron engañados a asistir a una “reunión de negocios”.

Luego, las víctimas fueron llevadas a un taller mecánico de Ciudad de México, donde se presume fueron asesinadas, según el documento.

Con información de EFE.