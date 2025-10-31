El pasado sábado 25 de octubre, María José Ardila, de 23 años, acudió a una reconocida discoteca de la ciudad de Cali junto a sus amigas, para celebrar el cumpleaños de una de ellas.

Entre la emoción, la joven decidió hacer un reto de licor que ofrece la discoteca Sagsa Bar, en el que se tenía que tomar varios shots. María José inició el reto pero llegó un momento en que empezó a vomitar y tuvo una bronco aspiración que hizo que quedara inconsciente, narró su padre, Andrés Ardila.

Andrés Ardila narró los últimos momentos con vida de su hija: “Yo vi morir a mi hija tres veces”

“Esto es algo muy triste. Mi hija salió a celebrar el cumpleaños de una de sus mejores amigas, salieron dos amigas y mi hija, fueron primero a comer y luego salieron a una discoteca muy conocida aquí en Cali, donde ofrecieron un reto de ganarse 1.500.000 pesos por ingerir una cantidad enorme de alcohol, ella accedió al reto, hace casi todas las pruebas, las pruebas eran algo impresionante como una cerveza fondo blanco, 13 segundos de una botella de aguardiente fondo blanco, ocho shots de tequila. Era una cosa absurda. Cuando ella se tomó un trago que parece un coctel negro, ella dijo que sabía horrible. Después de eso, ella perdió el conocimiento”, dijo a Noticias Caracol.

También manifestó que: “Ella duró 17 minutos sin respirar, sin ayuda de nadie porque no había paramédicos”. Luego, con la ayuda de sus amigas fueron a buscar algún carro o ambulancia que las llevara pero nadie les paraba.

Indicó que tuvieron que llamar a un amigo que vivía cerca para que las llevara a un centro asistencial. “Cuando van ellos en camino me llamaron, yo salgo como loco, llegué al hospital y estando en la parte de reanimación veo morir a mi hija tres veces. La revivieron, la intubaron y ahí comenzamos a orar muchísimo por ella, a pedir mucha fuerza. Fueron 17 minutos en reanimación y realmente luchó por su vida dos días más en la UCI pero no hubo nada que hacer. Realmente esto es algo muy duro, su cerebro se quedó sin oxígeno más de tres minutos y esto causa muerte cerebral. Ayer, más o menos 4:00 de la tarde, tomamos la decisión de desconectarla ya con 0 probabilidades de que viviera”.

¿Quién era María José Ardila?

María José fue desconectada el pasado jueves 30 de octubre, por tener muerte cerebral. Su padre detalló que la mujer de 23 años era estudiante de ingeniería agroindustrial en la Universidad Buenaventura de Cali, estaba casada y tenía un bebé de 10 meses.

“Yo quiero llamar a todos los padres y a todos los jóvenes a no acceder a este tipo de retos, a tener mucho cuidado. Ingerir licor en tan poco tiempo no puede ser bueno. Quiero invitar a una velatón el próximo sábado a las 3:00 de la tarde en el parque de las Banderas aquí en Cali para que por favor nos acompañen. Lleven su velita y una luz de esperanza para que estos retos no vuelvan a suceder en Colombia. Esto es inaudito y tenemos que parar con este tipo de prácticas a nivel nacional”, dijo el padre.

Se pronunció la discoteca donde María José hizo el reto de licor en Cali

La discoteca Sagsa Bar se pronunció el mismo jueves 30 de octubre mediante un comunicado en Instagram.

“Sagsa Bar lamenta con profunda tristeza los hechos ocurridos el sábado 25 de octubre del presente año. Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento, y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios desde el lugar que nos corresponda”, señalaron.

Además, agregaron que tenían problemas con la cuenta principal y por eso habían creado una nueva, en donde nada más se ven los dos comunicados.

Igualmente, el padre de María José lamentó que la discoteca no se pronunciara sino hasta ayer, y que igual seguían haciendo los retos de licor.

“No las ayudaron ni a conseguir una ambulancia o un carro. Incluso siguieron haciendo el reto de licor y hasta subieron el costo del premio”, finalizó.