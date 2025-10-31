Una detective del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) falleció días después de haberse sometido a una cirugía estética, en un centro médico ubicado en la ciudad de Cali, en el departamento de Valle del Cauca.

La mujer de nacionalidad dominicana y madre de tres hijos, fue identificada por las autoridades como Alicia Stone, de 40 años, quien viajó hasta Cali el pasado 16 de octubre para practicarse un levantamiento de glúteos brasileño (BBL) y una liposucción.

De acuerdo con las autoridades, Stone fue encontrada inconsciente en la habitación del hotel donde se hospedaba durante su recuperación. Ante esto, fue trasladada de urgencia hasta la Fundación Valle del Lili, donde los galenos de turno confirmaron su deceso.

Se conoció que al parecer la causa de la mujer de la uniformada fue por un “paro cardíaco no especificado”.

Luego de confirmarse el deceso, el esposo de la víctima, Michael Stone, también detective del NYPD, arribó a Cali para estar al frente de la situación, por lo que solicitó una autopsia independiente y exigió se abriera una investigación exhaustiva.

“El médico que me llamó desde Colombia me dijo que mi esposa acababa de fallecer. No tenía ninguna información que darme cuando le pregunté... Algo no cuadra. No tengo confianza en nada de lo que ha ocurrido en Colombia”, dijo el hombre en diálogo con el medio ‘Daily News’.

Sin embargo, señaló que días antes de su muerte, Alicia le había informado a su familia que se encontraba bien de salud.

La investigación del caso fue asumido por la Fiscalía General de la Nación, que contará con el apoyo de la Policía de Nueva York, para determinar su durante el proceso se registró alguna negligencia médica.

Se conoció que Stone, laboraba desde hace 13 años en la Policía de Nueva York, se desempeñaba en la Oficina de Asuntos Internos.