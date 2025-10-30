En las últimas horas se registraron tres asesinatos en Bogotá, uno de ellos ocurrió en medio de una pelea entre dos vigilantes informales en el sector de San Andresito, en el centro de la ciudad, que dejó uno de ellos muerto.

Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades. De acuerdo a información preliminar, todo inició como una simple discusión verbal pero después, en cuestión de segundos, se tornó en tragedia.

Según testigos, uno de los vigilantes sacó un arma blanca y apuñaló al otro, dejándolo muerto en el lugar de los hechos, exactamente en la calle 9 con carrera 20. Tras el ataque, el agresor intentó huir pero fue capturado por uniformados de la Policía.

Al sitio llegaron unidades de criminalística para hacer el respectivo levantamiento del cuerpo sin vida del vigilante, de quien aun se desconoce su identidad.

La Policía Metropolitana de Bogotá inició con las investigaciones correspondientes para determinar los móviles del crimen.