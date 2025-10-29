Mucho rechazo e indignación ha causado entre habitantes del sector de Villa Anillo, un punto contiguo al barrio La Pradera, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, el caso de una pequeña de tan solo un año y nueve meses de nacida que venía siendo víctima de abusos físicos y sexuales dentro de su propia vivienda.

La denuncia estalló en las últimas horas después de que se difundieran imágenes captadas por vecinos de la niña, quienes, en sospechas por los comportamientos del presunto victimario, captaron unas imágenes con un teléfono celular y en estas quedaron registrados los vejámenes a los que la menor era sometida.

“El agresor es el padrastro de la niña. Nosotros nos dimos cuenta que él mandaba mucho a la mamá a la calle, a hacer mandados. La mamá solo tiene 17 años de edad. Ahora reciente nos dimos cuenta que la mamá (de la niña) salió y él (agresor) quedó solo con ella (niña). Con un celular grabamos al hombre y nos dimos cuenta que inicialmente le pegó a la niña y luego hizo lo otro”, manifestó uno de los vecinos, en referencia a lo ocurrido en la vivienda donde permanecía la pequeña.

Según los denunciantes, con la evidencia de los abusos, fueron hasta el CAI del barrio Los Olivos y pusieron en conocimiento de lo ocurrido a los uniformados de turno.

En una rápida reacción, los policías llegaron hasta la vivienda de Villa Anillo y allí detuvieron al agresor y protegieron a la pequeña, mientras llegaba su madre y otros adultos residentes en el mismo hogar.

Este medio conoció que el presunto agresor, a quien identificaron plenamente, fue trasladado a la UCJ y posteriormente liberado. No obstante, la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que había una investigación abierta y que el caso había sido puesto en conocimiento de la Fiscalía.

Piden intervención del ICBF

Vecinos de la niña y otros miembros de su familia pidieron la intervención de funcionarios del ICBF para proteger a la pequeña. Esto en relación a que habría sido retornada a su casa y allí se habría encontrado nuevamente con el presunto abusador.

Del mismo modo buscan que la madre de la menor, quien es menor de edad, también sea protegida por las autoridades correspondientes.