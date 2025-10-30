La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) interceptó y dio de baja una avioneta que sobrevolaba sin permiso el territorio venezolano, dejando dos personas muertas.

El hecho ocurrió en el estado de Apure y según la prensa local, los pilotos eran dos colombianos. De igual manera, el medio Curazao Chronicle señaló que los tripulantes despegaron de Bonaire en un vuelo de prueba y apagaron los radares.

Por su parte, el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, detalló que la aeronave era una CESSNA 310 siglas XBRED, la cual provenía del Caribe y aterrizó en una “pista fronteriza no autorizada” en el municipio Rómulo Gallegos.

Asimismo, medios de Bonaire reportaron que la avioneta era privada y había permanecido en tierra durante meses en la isla, perteneciente a los Países Bajos, por orden de la Inspección de Medio Ambiente Humano y Transporte (ILT) holandesa.

Curazao Chronicle indicó también que la avioneta estaba inmovilizada en el Aeropuerto Internacional Flamingo, desde octubre de 2024, por motivos regulatorios.

De igual manera, el medio antes citado reveló que los operadores de la aeronave recibieron después un permiso limitado para realizar un vuelo de prueba local, con el objetivo de probar la funcionalidad del ADS-B, un sistema de seguridad y seguimiento utilizado en la aviación.

Sin embargo, el avión habría partido hacia el sur sin autorización, dejando, al parecer, sorprendidas a las autoridades de Bonaire.