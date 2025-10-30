A esta hora, estudiantes de la Universidad del Atlántico mantienen bloqueada la Vía al Mar, a la altura del colegio Berckley, como parte de las protestas que adelantan en el marco del paro decretado por la elección del rector Leyton Barrios provocando una gran congestión vehicular en el sector.

A través de Wasapea de EL HERALDO, ciudadanos han reportado que numerosos padres de familia enfrentan dificultades para recoger a sus hijos en los colegios ubicados en los alrededores.

Otros conductores aseguran que los bloqueos también se registran en la Gran Vía.

Alberto Cianci, integrante de la Junta de Acción Comunal de Villa Campestre, explicó que desde ayer se venían presentando manifestaciones por parte de los estudiantes, pero fue este jueves cuando decidieron tomarse las vías, afectando gravemente la movilidad de quienes se desplazan entre Barranquilla y Puerto Colombia.

“Muchos padres que van a recoger a sus hijos en los colegios ubicados sobre la vía al mar o la vía a Puerto Colombia están tomando rutas que no están habilitadas. En su desesperación, algunos intentan pasar las barreras, lo que podría poner en riesgo los vehículos y causar accidentes”, advirtió Cianci.

Junior Villarreal, representante estudiantil de Uniatlántico, contó a EL HERALDO, que los bloqueos en la 46 son de manera indefinida hasta que se logren acuerdos que levanten el paro.

“La 46 seguirá bloqueada, en estos momentos hay un paro y una serie de manifestaciones activas que se realizarán en los próximos días, así que hasta que se logren acuerdos y se levante el paro puede que sigan los bloqueos y otras situaciones”, comentó.