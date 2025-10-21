Un jocoso momento fue el que pasó la creadora de contenido japonesa Yuka Tomita, reconocida en TikTok como @yukatomita, junto a su esposo colombiano.

El video que se hizo viral por lo cómico que fue, muestra a la pareja disfrutando de una comida en un restaurante donde un robot se encarga de servir los platos.

Yuka observó la escena con naturalidad pero su pareja, de origen paisa, decidió saludar amablemente a la máquina: “Hola, ¿cómo estás?”.

TikTok yucatomita Colombiano se hace viral por saludar a un robot mesero

Cuando la influencer vio esta escena le dio mucha pena y se empezó a reír mientras le explicaba que no era necesario hablarle al robot. Sin embargo, él continuó agradeciéndole por el servicio con total naturalidad.

“Qué pena”, dijo Yuka varias veces, mientras su esposo le sigue hablando al robot. Igualmente, recibió muchos mensajes de apoyo en los que le aplaudían la amabilidad del ciudadano colombiano.

“Le faltó decir mi Dios le pagué”, “La educación ante todo” y “Cuando Skaynet decida destruir al mundo, Colombia va a ser la que sobreviva, no tengo pruebas pero tampoco dudas”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

La pareja realiza videos de comedia sobre la diferencia cultural entre las dos naciones.