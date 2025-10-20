El mundo de las redes sociales está de luto por el fallecimiento de la generadora de contenido Stacey Hatfield, quien sufrió una complicación médica inesperada luego de dar a luz a su primer hijo.

Nathan Warnecke, esposo de ‘influencer’ especializada en estilo de vida y gastronomía, reveló a los internautas la lamentable noticia.

“Con gran pesar les comparto el fallecimiento inesperado de mi hermosa esposa, alma gemela y mejor amiga, Stacey Warnecke (Hatfield). El día más feliz de mi vida fue casarme con ella, mi mejor amiga, en una playa de arena blanca en las Maldivas”, explicó Warnecke desde las redes sociales del sitio Natural Spoonfuls, donde Stacey compartía recetas y consejos para llevar una vida saludable.

“Stace falleció el 29 de septiembre de 2025 tras dar a luz con éxito a nuestro primogénito, Axel, en casa. Trágicamente, poco después surgió una complicación imprevista y extremadamente rara, y falleció tras ser trasladada al hospital”, agregó.

De acuerdo con Warnecke, ante la emergencia Stacey, originaria de Australia, recibió atención de médica en un hospital; sin embargo, no lograron salvarle la vida.

“El personal del hospital fue excepcional e hizo todo lo posible por ayudar, pero al final no se pudo hacer nada a pesar de sus mejores esfuerzos”, agregó.

Asimismo, el hombre aseguró que mayor sueño de Stacey era convertirse en madre.

“Ser mamá era el mayor sueño de su vida. Lo logró, en sus propios términos, tal como siempre lo soñó. Sostuvo a Axel cuando nació, lo amamantó, vio que era un niño y lo amó. Lo amaba muchísimo y todavía lo sigue amando”, puntualizó.