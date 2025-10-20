Regresó el reality más polémico de Colombia como lo es ‘La casa de los famosos 3’. Ya está todo listo para estrenar su tercera temporada, y el canal RCN ya reveló el primer grupo de aspirantes que busca ingresa a la casa.

‘Teléfono negro 2’ lidera las taquillas en su estreno

‘La Noche de Amor’, con César Escola y Carlos Calero

Por una semana con suerte: Mhoni Vidente reveló lo que dicen los astros para el lunes 20 de octubre

Como en las anteriores ediciones, el público será el encargado de decidir quién será el primer participante oficial del programa, que promete una nueva edición cargada de emociones y estrategias.

Los primeros aspirantes los dieron a conocer y desde sus casas votarán para que se haga posible su sueño.

Instagram canalrcn Seis aspirantes para ingresar a La casa de los famosos 3

El primero es Javier Gómez, quien es bailarín, DJ y creador de contenido, con amplia experiencia en el mundo artístico. Actualmente también se encuentra soltero.

Instagram canalrcn Javier Gómez, quien es bailarín, DJ y creador de contenido, con amplia experiencia en el mundo artístico.

Le sigue Juan Diego Duque, quien es influencer con gran sentido del humor y personalidad carismática. Quiere demostrar en el reality su talento y autenticidad.

Instagram canalrcn Juan Diego Duque, quien es influencer con gran sentido del humor y personalidad carismática.

También está el polémico creador de contenido Nicolás Arrieta y, Carlos Grande del Gallego, un deportista, productor audiovisual, artista escénico y creador de contenido.

Instagram canalrcn Nicolás Arrieta, creador de contenido

Asimismo, Juan Diego Becerra, quien es amante del deporte y las mascotas, comparte su estilo de vida en redes sociales. Y para finalizar, Juan Andrés Robles Heredia, conocido como Juanchi, uno de los influencers más populares del país.

lacasadelosfamososcolombia1 El influencer Juan Andrés Robles Heredia, conocido como Juanchi

¿Cómo puede votar en ‘La casa de los famosos Colombia 3’?

Las votaciones estarán abiertas hasta el domingo 26 de octubre a las 4:00 p.m.. Ese mismo día, durante la emisión de Noticias RCN a las 7:00 p.m., se dará a conocer el nombre del primer famoso confirmado para esta temporada.

Diamante en los dientes, lujo de Diomedes que es moda en el país

Participar en la elección es muy sencillo, debe ingresar al portal oficial lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tableta o computador.

Luego, diríjase a la sección “Votaciones”, inicia sesión o crea tu cuenta. Conozca a los seis aspirantes y seleccione a su favorito. Para finalizar confirme su voto para que sea registrado correctamente.