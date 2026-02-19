La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia continúa generando conversación a pocas semanas de su estreno en 2026. Esta vez, el foco está en el inesperado regreso de Melissa Gate, una de las figuras más comentadas del formato.

La creadora de contenido, quien fue finalista en 2025 tras perder la votación definitiva frente al barranquillero Andrés Altafulla, volverá a ingresar a la casa, pero no como concursante oficial, sino en calidad de invitada especial.

Según la producción, Melissa asumirá un rol designado por “El jefe”, lo que le permitirá participar activamente en la dinámica del programa durante una semana, es decir así como Karola.

Esto implica que podrá intervenir en actividades, opinar sobre estrategias y convivir con los actuales participantes.

En esa temporada Melissa fue muy famosa, pues enfrentaba conflictos sin rodeos. Ahora, con la experiencia acumulada y el respaldo de un fandom que se mantiene activo en redes, su presencia podría “modificar alianzas” y generar nuevas tensiones.

Asimismo, muchos la consideran una de las competidoras más fuertes de su edición y aseguran que su regreso podría elevar la intensidad del juego.

Los cibernautas están a la expectativa de lo que pueda pasar con Melissa en esta edición.