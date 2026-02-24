Lo que muchos seguidores de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ estaban esperando y pidiendo con ansias por fin se ha convertido en una realidad: Melissa Gate ha vuelto al programa. Pero, como era de esperarse, su llegada no pasó desapercibida, todo lo contrario, llegó generando polémica.

Le puede interesar: Warner confirma nueva propuesta de Paramount pero mantiene su apoyo a la oferta de Netflix

La reconocida creadora de contenido, quien generó gran controversia tras pasar de ser la favorita del público a quedarse con el segundo lugar en la temporada anterior del reality, regresó tras decir a través de sus redes sociales —y en más de una ocasión— que no volvería, pues “sentía que la habían estafado”.

Me tuvieron que volver a llamar. Me tocó venir a darles clases porque ustedes la están cagando.Melissa Gate

No obstante, a pesar de su inicial renuencia a volver, Gate regresó y de qué manera. Su llegada no pasó inadvertida, como es propio de su personalidad, Melissa entró con una actitud poderosa y lanzando fuertes declaraciones frente a las cámaras y sus compañeros.

Vea aquí: Hermana de Karol G lanza fuertes acusaciones contra su familia: “Me está dando la espalda”

“Los famosos, ellos juran que lo están haciendo bien, ellos juran que tienen el rating, que tienen las redes; imagínense, me tuvieron que volver a llamar. Soy yo, la verdadera reina; me tocó venir a darles clases porque ustedes la están cagando”, dijo Melissa con su característico modo de hablar.

Casa de Alofoke Melissa Gate volvió a 'La Casa de los Famosos' tras haber participado en 'La casa de Alofoke', en donde su presencia también generó gran polémica.

¿Melissa acaba de entrar y ya buscó pelea en ‘La Casa de los Famosos’?

Tras su reingreso, no tuvieron que pasar muchas horas para que el nombre de Melissa Gate volviera a tomar fuerza en las redes sociales. Y es que, lejos de mantenerse solo en sus anteriores declaraciones, Gate se fue de frente contra varios de los concursantes para dejarles en claro cuál es la percepción que tiene de cada uno de ellos, generando comentarios encontrados entre los seguidores del programa.

Lea también: U2 publica un cortometraje sobre Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión rusa

Inicialmente, la polémica influencer se fue contra Juanse Laverde, contra quien mostró cierto descontento, a raíz de algunas actitudes suyas que no le habrían parecido dentro del programa. Luego, se dirigió a Karola, a quien, si bien no atacó con sus palabras, sí le advirtió que escogiera mejor con quién se estaba codeando, pues “sus verdaderos amigos se encuentran fuera del reality”.

Por otro lado, Gate se dirigió con un tono más amable a la cantante y también creadora de contenido Alexa Torres, a quien dio varios consejos y describió como una de las concursantes “más importantes” de la temporada. En medio de sus palabras, animó a Alexa a “mantener su buen desempeño” y a no dejarse llevar por “comentarios negativos”.

Le sugerimos: Julio Iglesias demanda a la vicepresidenta segunda del Gobierno español por injurias

Finalmente, llegó uno de los momentos más tensos de la jornada, y fue cuando Melissa se dirigió a Valentino. Fue justo ahí cuando sacó a relucir las diferencias que desde tiempo atrás tiene con el ‘influencer’, a quien no dudó en tildar de “parásito” y a quien cuestionó duramente por sus ofensas a ‘La Toxicosteña’ y a Emiro en la temporada anterior.

“Tú, querido parásito miserable, terrible, todo lo que hablaste de mí y que dijiste que eras el mejor y solo das vergüenza. Esto es por la Toxi, por Emiro y por mí; te trajimos un desparasitante para que, en vez de estarte metiendo en la vida de nosotros, te tomes el desparasitante”, le dijo.