Llegó el momento de decir adiós. Netflix anunció este miércoles que la cuarta y última temporada de ‘La primera vez’ se estrena en la plataforma de streaming el próximo el 18 de marzo.

En esta entrega final, el grupo de amigos se enfrentará a decisiones cruciales que desafiarán sus ideales, sus lazos y la lealtad que los ha unido. El viaje de descubrimiento que comenzaron hace unos años, ahora los obliga a afrontar nuevas realidades, pero aún con primeras veces por vivir.

Luces de neón, televisión a color, hombreras y peinados extravagantes definieron la estética de una época marcada por caos y contradicciones. Mientras el país enfrentaba tensiones políticas y profundos cambios sociales, una generación crecía entre nuevas libertades. En este escenario de los años 80, la tribu del 3-64 va dejando atrás la juventud y enfrenta la inevitable adultez.

Esta temporada marca el desenlace de la historia del parche del José María Root, un grupo de amigos que conectó con quienes se vieron reflejados en sus dudas, errores y aprendizajes.

El público se despedirá de Eva, Granados, Pabón, Salcedo, Luisa, Arbeláez, Don José y la señora Ana en una entrega cargada de sensibilidad, humor y una nostalgia que trasciende generaciones.

¿De qué trata la cuarta temporada?

En la Colombia turbulenta de los años 80, Camilo, Eva y sus amigos desafían las complejidades de la adultez, el amor y la identidad, aferrándose a su tribu mientras exploran las relaciones románticas.

En un mundo donde el caos, la violencia y la traición amenazan con destruirlos, descubren que el verdadero refugio está en la fuerza indestructible de la amistad.

¿Pueden el amor y la camaradería sobrevivir a la tormenta? Este es el emocionante cierre de la historia de Camilo Granados en la cuarta temporada de La primera vez.