Este martes 17 de febrero usuarios de la plataforma YouTube reportaron una interrupción masiva a nivel mundial que afectó a miles de usuarios en todo el mundo.

De acuerdo con los reportes, la falla se extendió durante hora y media. Según datos del sitio Downdetector, que recopila denuncias de fallas en servicios digitales, se superaron los 10.000 reportes a nivel mundial de usuarios que notificaron problemas para reproducir videos, acceder a contenido o cargar la plataforma durante ese intervalo.

Varios usuarios señalaron que al entrar en la plataforma se podía ver el mensaje “ocurrió un error, por favor inténtalo más tarde”. Otros aseguraron que ni siquiera podían entrar a la aplicación.

Las fallas también alcanzaron servicios relacionados a la plataforma de videos como YouTube Music y YouTube TV, según distintos reportes internacionales.

Llama la atención que otros productos de Google como Gmail, Drive y Maps, no sufrieron interrupciones.

La caída, según los reportes, empezó a notarse después de las 8 de la noche.

Hasta el momento, Google, empresa propietaria de YouTube no se ha pronunciado ni ha explicado a qué se debió la caída de YouTube.

YouTube enfrenta un histórico juicio por acusaciones de adicción juvenil

Los dos gigantes tecnológicos Meta y YouTube enfrentan esta semana un histórico juicio en el estado de California por acusaciones de que sus plataformas alimentan una crisis de adicción juvenil.

El juicio tiene lugar en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y supone la primera vez que las empresas presentarán su caso ante la justicia estadounidense.

El proceso arrancó el martes 27 de enero con el inicio de la selección de un jurado.

La demanda fue interpuesta por una joven de 19 años quien afirmó haberse vuelto adicta a las plataformas de las empresas debido al diseño atractivo de Instagram, TikTok y Snapchat, según la demanda a la que tuvo acceso CNN.