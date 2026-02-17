Frisby España denunció a varias compañías dedicadas también a la comercialización de comida por presunto abuso de posición dominante y falseamiento de la libre competencia por actos desleales que afecten al interés público, según indicaron.

Las empresas demandadas son Yum! Brands Inc. y su filial en España, KFC Restaurants Spain S.L. y su franquiciado en Colombia, Inversiones INT Colombia S.A.S.

Frisby España elevó la queja ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según dejó saber a través de un comunicado difundido recientemente en el que no da detalles de los hechos precisos en los que se habrían cometido dichos abusos y el falseamiento.

“La denuncia se formula al amparo de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), en particular de sus artículos 1,2 y 3, así como de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)”, precisó la empresa europea que tiene líos judiciales por presunto plagio con su homónima colombiana.

La denuncia se enmarca en el contexto de actuaciones que, según la compañía, podrían tener efectos restrictivos sobre el acceso al mercado español y europeo por parte de un nuevo operador.

“La compañía reafirma su compromiso con un mercado abierto, transparente y competitivo, convencida de que la libre competencia beneficia a los consumidores y fortalece el tejido empresarial”, cerraron.

Hay que recordar que la disputa legal entre ambas marcas continúa en su proceso en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO). Esto después de que la empresa colombiana acusara a la española de uso indebido de su identidad gráfica y su mascota.

Frisby Colombia también pidió que se reconozca su derecho sobre la marca o que Frisby España no la pueda usar.

Es válido mencionar que ambas marcas intentaron negociar, pero como no hubo acuerdo, la colombiana instauró la demanda por infracción de derechos de Propiedad Intelectual y por actos de competencia desleal en contra de la sociedad Frisby España S.L. y el señor Charles Dupont.