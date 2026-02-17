En varias partes del mundo se pueden evidenciar varios videos que se han hecho virales de jóvenes que se identifican como “therians”.

Se pueden ver en plazas, en parques y hasta en eventos públicos usando máscaras de lobos o zorros mientras corren en cuatro patas o imitan conductas animales.

Los “therians” son una comunidad que define su experiencia como una conexión profunda e involuntaria con un animal específico. Es decir, se pueden identificar como cualquier animal y “actuar” como ellos.

La tendencia de los llamados therians, personas que aseguran identificarse espiritual o psicológicamente con animales, comienza a ganar visibilidad en República Dominicana, luego de que jóvenes vinculados a esta subcultura anunciaran públicamente la realización de encuentros en… pic.twitter.com/L7NwaH8AZ6 — N Digital (@nuriapiera) February 17, 2026

Este fenómeno se ha conocido en estas últimas semanas gracias a plataformas como TikTok y YouTube. Despierta mucha curiosidad pero también preocupación.

No se porque de la nada los therian se pusieron tanto de moda, pero de tanto videos así que veo me cuestiono si hacer therians del dia a dia pic.twitter.com/WDAZa3faIa — Otakus Del Dia a Dia (@OtaCursed) February 8, 2026

¿Desde cuándo existen los therians?

Aunque parece una tendencia digital, la identidad therian tiene antecedentes en foros de internet de los años noventa. En esos espacios virtuales, usuarios comenzaron a intercambiar experiencias sobre lo que describían como una identificación interna con animales.

Redes sociales Una therian que se identifica como zorro

El término proviene de “therianthropy”, palabra de origen griego que combina las ideas de “bestia” y “ser humano”. A diferencia de relatos mitológicos sobre transformaciones físicas, la versión contemporánea se centra en una vivencia psicológica o espiritual.

Con el paso del tiempo, la conversación migró desde comunidades cerradas hacia redes sociales masivas, donde jóvenes explican su “teriotipo”, es decir, el animal con el que sienten mayor afinidad. Los más mencionados suelen ser lobos, zorros, perros y felinos.

"Therians":



Porque la gente se caga de risa de ellos y les tira comida en la calle. pic.twitter.com/nD1QTlM2X7 — Tendencias 🇦🇷 (@tendenciasarg_x) February 13, 2026

¿En qué se diferencia el movimiento furry a los therians?

Una de las confusiones más comunes es comparar a los therians con el fandom furry. Sin embargo, mientras el furry se vincula a una expresión artística o de entretenimiento, con disfraces y personajes antropomórficos, quienes se definen como therians sostienen que su identidad no es una performance es algo real.

Para ellos, no es cosplay ni un juego de rol. Describen su experiencia como parte integral de su vida diaria, que puede manifestarse en conductas, rutinas simbólicas o accesorios como collares y colas.

¿Te imaginas sentir que eres parte animal? 🐾

No es cosplay ni Netflix: son los Therians.

Algunos lo llaman autoexpresión, otros, moda extrema.

¿Identidad real o efecto algoritmo? Comenta 👀 pic.twitter.com/EXkI0XUCUh — Altavoz Ec (@altavozecu_) February 17, 2026

Algunos sectores promueven el respeto hacia las distintas formas de autoidentificación, otros cuestionan los límites de estas expresiones en espacios públicos, porque empiezan a ladrar como perros, por ejemplo.