El Carnaval de Barranquilla y el Festival de la Leyenda Vallenata son dos fiestas representativas de Colombia, donde se encuentran la identidad, la música y el folclor. Ambos eventos son fundamentales para la cultura, atrayendo y honrando la tradición como elementos conectores.

El Carnaval de Barranquilla es Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, mientras que la música vallenata la cual tiene en el más grande escenario en el Festival de la Leyenda Vallenata, es Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Ambas declaraciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco.

La relación entre estos dos eventos es tan estrecha que en la majestuosa ceremonia de coronación de la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, se abrió un espacio para bailar la puya, uno de los cuatro aires de la música vallenata. De esa manera, se escuchó con toda la sonoridad el acordeón, la caja y la guacharaca.

Así mismo, es frecuente la presentación en el carnaval de artistas vallenatos y en la competencia por el Congo de Oro en el Festival de Orquestas. Ambas fiestas intercambian saberes para salvaguardar la música y el folclor. También son un puente entre la raíz y el futuro, integrando sostenibilidad y diversas formas de expresión.

Al respecto, Juan José Jaramillo, director del Carnaval de Barranquilla, anotó. “Nuestro carnaval es una celebración que marca un antes y un después al apostar por la tradición, la inclusión, la sostenibilidad y una experiencia renovada. Una fiesta que no es solamente un carnaval, es muchísimo más y nuestro slogan lo señala muy claro. Quién lo vive es quien lo goza”.

Así mismo, añadió. “Es muy cierto que el Carnaval de Barranquilla y el Festival de la Leyenda Vallenata son dos fiestas hermanas, porque durante todo el año trabajamos incansablemente para sostenerlas y darles la mayor importancia a los protagonistas que se encargan de mostrarle al mundo nuestra bella cultura”.

A su vez Rodolfo Molina Araújo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, subrayó la importancia de la cultura y el folclor de estos dos acontecimientos que se han sostenido con el paso de los años. “Tanto en Valledupar como en Barranquilla hemos trabajado unidos porque comprendemos que es nuestra mayor fortaleza aplaudida por todos los protagonistas. Gracias a los que se han unido a la causa de los verdaderos guardianes de nuestro patrimonio y promotores de un futuro donde el arte y la cultura siguen vivos y accesibles a todos”.

Cortesía Juan José Jaramillo y Rodolfo Molina, están al frente de dos extraordinarios eventos culturales.

Premio Vida y Obra

En Barranquilla el año anterior, quien escribe recibió el Premio Vida y Obra del Carnaval de Barranquilla, por parte de su director Juan José Jaramillo. El galardonado entre sus palabras de agradecimiento expresó. “En la convocatoria del Premio de Periodismo Ernesto McCausland concursé con la crónica, ‘Te olvidé’, el himno eterno del Carnaval de Barranquilla’, siendo el protagonista el legendario cantante Alberto Fernández Mindiola, nacido en el corregimiento de Atanquez, jurisdicción de Valledupar. El grabó esa canción en los estudios Nuevo Mundo de Bogotá, el 27 de diciembre de 1953. Al final recibí ese maravilloso galardón que no me canso de agradecer”.

Equipo/Cortesía El periodista Juan Rincón Vanegas, recibió el Premio Vida y Obra del Carnaval de Barranquilla.

En el acto de premiación se exaltó el triunfo en el 58° Festival de la Leyenda Vallenata, del compositor barranquillero Michael Alexander García Riascos, quien presentó el paseo ‘Vallenato y Carnaval’, una fusión de dos fiestas donde las famosas marimondas aparecieron bailando al ritmo de un acordeón y se recordó que la música une a los pueblos.

Es así como el compositor se inspiró y cantó. “Barranquilla y Valledupar son dos pilares culturales del Caribe colombiano. Barranquilla, ‘La arenosa’, es un vibrante epicentro industrial, portuario y cuna del Carnaval. Mientras que Valledupar, al pie de la Sierra Nevada, es la cuna folclórica del vallenato”.

En este majestuoso recorrido tradicional también aparecieron la Reina, el Rey Momo, junto a figuras tradicionales como la Marimonda, el Monocuco, el Garabato, Joselito Carnaval, la Negrita Puloy y el descabezado, entre otros. De otra parte, acordeoneros (as), cajeros, guacharaqueros, compositores, verseadores y la danza del pilón, donde en un multitudinario desfile se prosigue con el rescate de esta llamativa tradición vallenata.

Fuente de vida folclórica

Así como la luna de Barranquilla es una maravilla, adornada con la brisa donde los goles tienen el nombre del Junior y la batalla de flores alegra la vida, llega la pregunta obligada. ¿Qué es lo que tiene el Carnaval de Curramba? Además, Valledupar, según lo expresan acertadamente Rita Fernández y Fernando Dangond, es un edénico lugar que brilla bajo el cielo de la tierra mía, donde el amor nace en mil corazones, eternizándose en el alma del Cesar y en la alegría de mil acordeones. Esa es la Capital Mundial del Vallenato.

Definitivamente, en estas dos fiestas las satisfacciones se multiplican, el silencio duerme y el amor no necesita de miradas, ni de palabras porque en el entorno se encuentra todo. Son una fuente de vida folclórica expresando la más grande sabiduría popular, donde se tiene el compromiso de defender ese legado como lo más valioso.