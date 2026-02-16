A partir de la 1:30 p.m. de este 17 de febrero, la calle 84 volverá a llenarse de música, tradición y alegría con el desfile ‘Martes de Carnaval’, para el gran cierre de la fiesta cultural más grande de Colombia.

En este recorrido participarán 150 expresiones culturales entre danzas de tradición, comparsas con elementos de tradición, comparsas de fantasía, disfraces colectivos e individuales y letanías. En la apertura del desfile se contará con una caravana automotriz liderada por Maxxicars y MAF2.

La realeza del Carnaval de Barranquilla 2026, conformada por Michelle Char Fernández, Adolfo Maury Cabrera; Sharon Acosta y Joshua Ortíz, comenzarán su luto por la muerte de ´Joselito’ en este desfile de la calle 84.

EL DESCABEZADO: UN LEGADO DE 72 AÑOS

La Fundación de Arte y Folclor del Atlántico tenía listo el homenaje especial que durante el ‘Martes de Carnaval’ se rendiría a Ismael Escorcia, creador del disfraz El Descabezado, por sus 97 años de vida. Tristemente, no se alcanzó a realizar esta celebración.

Sin embargo, su legado desfilará mañana en la calle 84 con sus herederos, quienes mantienen viva la esencia de este emblemático personaje, en un tributo que honrará su memoria y su invaluable aporte a la tradición.

“Nos encontramos preparados para brindar a barranquilleros y visitantes un espectáculo organizado y respetuoso con nuestros artistas del Carnaval, quienes podrán lucir las coreografías trabajadas durante meses ante un público que se caracteriza por su cultura ciudadana”, expresó Soley del Castillo, directora de la Fundación de Arte y Folclor del Atlántico (Fayfa), entidad encargada de organizar los desfiles del Carnaval de la 84.

El desfile ‘Martes de Carnaval’ cuenta con el respaldo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, a través de su Portafolio de Estímulos. El recorrido iniciará en la calle 84 con carrera 47, avanzará a lo largo de la calle 84 y finalizará en la carrera 64.

