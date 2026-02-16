Hay luto en el cine. En la mañana de este lunes se conoció la muerte del reconocido actor Robert Duvall, recordado por su actuación en ‘El Padrino’ como el consigliere Tom Hagen.

El intérprete murió en la noche del domingo a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, informó este lunes su viuda, Luciana Duvall.

Su debut en la gran pantalla fue como el misterioso Boo Radley en Matar a un ruiseñor (1962), un papel que le exigió comunicar vulnerabilidad y amenaza únicamente con la mirada.

Sin embargo, el reconocimiento masivo llegó una década después con Francis Ford Coppola. En El Padrino (1972) y su secuela (1974), Duvall interpretó a Tom Hagen, el consigliere de la familia Corleone. Mientras Marlon Brandon, Al Pacino y James Caan desplegaban ira y violencia, Duvall funcionaba como el ancla racional, el abogado adoptado que operaba en las sombras con una frialdad calculadora. Esa actuación le valió su primera nominación al Óscar y cimentó su estatus en la industria.

A pesar de ser asociado frecuentemente con la calma, Duvall demostró un rango explosivo en su interpretación del teniente coronel Bill Kilgore en Apocalipsis Now (1979) que duró apenas unos minutos en pantalla, pero bastó para regalarle a la historia del cine una de sus frases más citadas sobre el olor del napalm por la mañana. Aquel papel, breve y febril, le otorgó otra nominación a la Academia y un Globo de Oro.

La estatuilla dorada finalmente llegó a sus manos en 1984 gracias a El precio de la felicidad (Tender Mercies). En este drama, Duvall encarnó a Mac Sledge, un cantante de country alcohólico en busca de redención en la llanura de Texas. Para el papel, el actor escribió sus propias canciones y manejó el acento y los gestos con tal naturalidad que la crítica de la época señaló que Duvall no actuaba el personaje, sino que lo habitaba.

En sus últimos años, Duvall seleccionó sus proyectos con cuidado, apareciendo en cintas como El juez (2014), donde su interpretación de un magistrado severo y enfermo le otorgó su séptima y última nominación al Óscar, convirtiéndose entonces en el actor más longevo en competir por el galardón.

