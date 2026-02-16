La actriz y cantante cartagenera Aida Bossa eligió La Carnavalada XXV para el lanzamiento oficial de su álbum “Que no muera la tradición”, un homenaje a la oralidad del Caribe colombiano. Desde el inicio, la concha acústica del Parque Sagrado Corazón se llenó para la segunda jornada del festival, que estuvo marcada por la emoción, la tradición y la conexión intergeneracional con el folclor.

Cuando Aida Bossa subió al escenario, el público sacó sus celulares para capturar el momento. La artista, reconocida por su papel como Patty en “El man es Germán” y como la Niña Emilia en “Déjala Morir”, presentó “Que no muera la tradición”, un álbum de arrullos, cantos de trabajo, juegos cantados, vaquería y cantos de velorio de la tradición oral del Caribe.

El álbum nace del deseo de Aída de preservar y compartir una herencia cultural construida a partir de cantos, juegos, relatos, mitos y leyendas transmitidos de generación en generación.

Aída abrió con “Azúca/ El Loro y la lora”, un canto de velorio de angelitos de la tradición oral bolivarense. El público coreó los arrullos, demostrando su conexión con estas expresiones ancestrales. El momento cúspide vino con la interpretación de “La Vida es de Colores”, seguida del homenaje a quien llamó “la rock star de todos los tiempos”, la Niña Emilia, interpretando uno de sus grandes éxitos, “Coroncoro”, con el que la gente cantó mientras bailaba.

“No pude tener un escenario más perfecto que este porque este álbum nació del teatro. Estar en este escenario hoy con un público tan sensible, un público que escucha, un público que no viene al bololó, que viene a disfrutar de la cultura, de la tradición. Es un espacio en el que agradezco lanzar el álbum aquí y me voy con el alma llena porque este público me abrazó”, expresó Aída Bossa.

La artista finalizó su presentación diciéndole al público de La Carnavalada: “Que no muera la tradición”.

Julio Frías conectó a niños y adultos con la percusión folclórica

La jornada comenzó con la charla demostrativa “Percusión Folclórica del Caribe Colombiano” a cargo del maestro Julio Frías, reconocido percusionista barranquillero que ha participado en proyectos como “Cumbia & Jazz Fusión”.

“Durante estos 45 minutos recordémonos como niños, porque a veces se nos olvida que fuimos niños”, dijo Frías al iniciar la charla con el canto infantil “Buenas tardes Barranquilla cómo están”, y el público respondió en coro “Muy bien”.

El público participó activamente durante la charla. La fanfarria en la concha acústica creó un gran eco del público utilizando el cuerpo como instrumento musical. Los niños participaron tocando la tambora, y todo el público cantó la música tradicional del Carnaval mientras tocaba la agrupación.

“El público estuvo contento y se pudo lograr la conexión, que el público de Ay Macondo, de La Carnavalada, pudiera sentirse integrado dentro de las artes y los saberes”, expresó Frías.

“Me pareció muy interesante poder conectar a los niños con el folclor, que hace mucha falta en esta ciudad, que es la ciudad del Carnaval pero no hay muchos lugares en los que podamos conectar a los niños con el folclor”, comentó Roberto Angulo, asistente, sobre la charla demostrativa.

Teatro que honra la memoria y contagia alegría

Teatro Camach de Barranquilla presentó “El Pájaro de los Mil Cantos”, una propuesta teatral con música en vivo que emocionó al público. La agrupación dedicó su presentación a la memoria del gestor cultural y director de Luneta 50, Manuel Sánchez, fallecido recientemente, y a su hijo Mingo. El homenaje al trabajo cultural de Manuel y su cercanía con el festival fue acompañado por sentidos y prolongados aplausos del público.

“Vuela Mañé, vuela lejos”, expresó Mabel Pizarro, cofundadora del festival.

Pasos de Payaso, la agrupación bogotana, fue recibida con gran emoción por el público que participó activamente durante la presentación, contagiando de alegría a las familias presentes.

Danzas tradicionales y las voces del bullerengue

La Danza Indios e Indias de Trenzas Chimilas y Cumbiamba La Misma Vaina, ambas agrupaciones barranquilleras, fueron recibidas con aplausos. La gente se paró a bailar cumbia durante la presentación de la cumbiamba, mientras tocaba palmas para animar a los 50 artistas en escena, creando un ambiente de celebración colectiva.

Cantadoras del Río, agrupación barranquillera dedicada a la preservación del bullerengue tradicional, dirigida por el maestro Roberto Camargo y reconocida por su labor pedagógica en la transmisión de esta tradición afrodescendiente, llenó la noche poniendo a bailar y a cantar a los presentes.

Herederos de Petrona Martínez, agrupación conformada por hijos y nietos de Petrona Martínez —la Reina del Bullerengue, ganadora del Grammy Latino 2021 por su álbum “Ancestras”—, cerraron la noche con chalupas, puyas, fandangos y bullerengues sentados transmitidos de generación en generación desde Arjona, Bolívar.

El momento más emocionante llegó cuando anunciaron que traían un mensaje de Petrona para La Carnavalada: “la vida vale la pena”. La canción con el mismo título hizo estallar de emoción a los asistentes, un cierre perfecto para la jornada.

Un público diverso que celebra la tradición

La concha acústica se llenó con un público intergeneracional. Familias completas que llegaron para la charla de Julio Frías se quedaron hasta la noche para bailar con los Herederos de Petrona Martínez. Entre los asistentes destacó la presencia de visitantes internacionales que viajaron específicamente para vivir La Carnavalada.

“Me encantó el ambiente muy alegre y la experiencia de escuchar y vivir la música folclórica tradicional colombiana y me gustaría vivir la experiencia el próximo año”, expresó Benoît St-Pierre Bouchard, visitante canadiense que asistió a La Carnavalada.

“Ver cómo Aída Bossa eligió La Carnavalada para lanzar su álbum nos llena de orgullo. Desde los niños tocando tambora con Julio Frías hasta el mensaje de Petrona Martínez, todo fue una conexión profunda con nuestra identidad caribeña”, expresó Mabel Pizarro, cofundadora del festival.

Cierre de la celebración hoy lunes

La Carnavalada XXV cierra hoy lunes 16 de febrero con una programación especial que incluye la charla demostrativa “El Oficio del Payaso” a cargo de Lucho Guzmán, las obras de teatro “Yo Quiero Ser” (Parálisis Teatral, Barranquilla) y “Pasos de Payaso” (Bogotá), la Danza del Congo Grande de Barranquilla, y presentaciones musicales de Gaiteros de Pueblo Santo y Tonada.

La jornada final contará con un cierre musical especial: el mano a mano de bandas en formato de Rueda de Fandango entre la Banda 19 de Marzo de Laguneta (Córdoba) y la Super Banda de Colomboy (Córdoba), como parte de la celebración de los 25 años del festival.

