¿Qué mayor tradición que engalanar la Gran Parada con la danza más antigua del Carnaval? Pues eso es lo que ha hecho la monarquía, Michelle Char Fernández y Adolfo Maury Cabrera, quienes llegaron al Cumbiódromo con toda la fuerza.

En un hecho sin precedentes en la historia de la fiesta más importante del país, tanto la reina como el momo salieron juntos con un mismo grupo, en esta oportunidad para celebrar los 150 años del Congo Grande de Barranquilla, danza que dirige Adolfo Maury.

Precisamente, la reina, vestida como Congo, es un homenaje a la danza del Congo Grande, diseñado por Julie de donado. El turbante, la penca y los adornos del pantalón priman los colores de Barranquilla.

“Me siento muy feliz sobre todo porque hoy le estoy haciendo una homenaje a mi rey mambo Adolfo Maury con su danza 150 años del Congo Grande. Así que feliz de ser parte hoy de su grupo porque voy a salir acompañada de todos”, comentó a EL HERALDO.

👑La reina Michelle Char sale a desfilar junto al rey Momo, Adolfo Maury, vestidos de Congo, mientras reciben el cariño del pueblo carnavalero.🫶🥰 pic.twitter.com/9F1DgK3WaD — EL HERALDO (@elheraldoco) February 15, 2026

Momentos antes, de reunirse con el Momo, los integrantes del Congo hicieron una calle de honor a la soberana.

“La verdad agradecida sobre todo de tener un Rey Momo tan espectacular por tener una danza patrimonial por tener una danza que la ha dado todo al Carnaval de Barranquilla, la verdad nunca me imaginé ser Congo el domingo de tradición”, añadió.

Por su parte Maury Cabrera, vestido de Congo Dorado, lleva en su espalda no solo este Carnaval sino 150 años de tradición con su danza, heredada en las venas del folclor.

El Momo le dijo a EL HERALDO sentirse satisfecho de poder estar en este recorrido con su Congo Grande.

“En este hermoso desfile de tradición, de legado de historia en el Carnaval de Barranquilla. Y para mí es un privilegio estar en la Gran Parada de Tradición. Estamos cumpliendo 150 años, lo cual nos pone como la danza más antigua del Carnaval y hoy estamos aquí, refrendando la historia, el legado y el patrimonio de esta rica manifestación como lo es el Congo Grande de Barranquilla”.