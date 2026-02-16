El reloj marcó las 9:30 a. m., el semáforo cambió a verde, ese fue el pistoletazo de salida para que alrededor de unos 100 grupos folclóricos y disfraces colectivos se sumergieran en un mar de emociones por toda la calle 84 para darle vida al desfile convocado por la Fundación de Arte y Folclor del Atlántico – Fayfa –.

Grupo de danza Renacer Africano, del barrio La Cordialidad, fue uno de los primeros en realizar el recorrido. Son entre 35 niños que danzan a ritmo de mapalé.

Shirly Pino su directora, sostuvo que frente a la cancha del barrio California vieron que varios niños se reunían allí en búsqueda de algo, y ese algo fue el baile. Esto sirvió para que los menores no tomaran mal camino. La integrante más pequeña es Sharel Estrada Escorcia quien tiene tres años y al igual que su compañeros estremeció su cuerpo para ganarse los aplausos. “Este desfile es muy hermoso, la gente no ha parado de aplaudirnos, estoy feliz”, dijo la pequeña.

Detrás de ella iba la Cumbiamba Candelillitos, quienes con el retumbar de los tambores hicieron lo propio y vibraron durante una hora al son del ritmo madre.

Este es un recorrido corto, pero cargado de mucho folclor. Al llegar al parque de la Electrificadora, allí los esperaba un festín, pero antes había que ganarse el derecho de estar allí. La cumbia siguió con La Mismita Vaina, un grupo de tradición que demostró que el Carnaval está más vivo que nunca y que en esta propuesta de Fayfa los lunes se carnavalea de lo lindo por la 84.

Abigail Beltrán, de 12 años de edad, llegó desde el barrio Montecristo para vivir a plenitud la fiesta. “Es la segunda vez que salgo en este desfile. Me parece bien que le den un Lugar en el Carnaval a los niños, pues este es el único desfile infantil durante los cuatro días de Carnaval y nosotros estamos haciendo cultura siempre. Somos 10 parejas que vinimos a darla toda y a demostrar que el semillero está firme”, dijo la integrante de la Cumbiamba La Misma Vainita.

Valentina Rojano que cumple este lunes 12 años bailó con el grupo de danza Paco Paco.

“Me siento muy feliz por estar acompañada de todos mis compañeros, aquí bailo desde que tuve 11 meses y es maravilloso ser parte de esta fiesta. Hoy mi cumpleaños fue un verdadero desfile de emociones”, expresó la niña que vive en el barrio Carrizal.

Llegó el brincoleo

Las marimondas de Montecristo la dieron toda, se robaron el show con sus brincos, sabían que el público los estaba esperando y con sus múltiples piruetas y tirados en el piso reafirmaron que en Carnaval no hay tiempo para el cansancio.

Victoria Díaz, de 7 años, llegó desde Las Moras acompañada por su madre Michelle Pérez quien dijo sentirse muy orgullosa de ser parte de esta comparsa popular. “No hay palabras que definan esta experiencia, somos 62 niños y todos nos tiramos en el piso para que la gente nos aplauda”.

Marimondas y Marimondidtas, comparsa de Tradición Popular, llegó desde Buena Esperanza, donde 30 niños dirigidos por Walter Salazar salieron aplaudidos. El profe se mostró satisfecho por la puesta en escena. “Somos fundadores de este desfile que fortalece el semillero. Todos los años traemos un uniforme nuevo, desde mayo nos preparamos, recogemos dinero con actividades lideradas por los padres. Tenemos cinco Congos de Oro, dos Toritos en el Carnaval del Suroccidente y en Fayfa tenemos la distinción a la excelencia. En esta ocasión hicimos rondas, le enviamos mensajes positivos al público a los que les decimos que el Carnaval también se disfruta sin alcohol”.

También hay veteranos

Uno de los veteranos que se sumó a esta propuesta fue Luis Carlos Estrada con el disfraz del Indio Piel Roja, que celebra 50 años en la fiesta. “Vengo a darle ánimos a los niños para que sobrepasen lo que yo he hecho y bailen por más de medio siglo, no es fácil, pero este semillero está lleno de energía y sé que van a dar mucho”.

El mapalé Dan Caribe de La Pradera también impuso todo su swing.

La Cumbiamba Juventud Costeña con su grito “se vive se siente Juventud está presente”, puso a los asistentes a bailar desde el andén. Allí estaba Gala Peñaranda, una de las residentes del barrio El Golf, quien junto a sus dos pequeños observaba atento el paso de cada grupo. “Esta es una cita fija todos los años yo en Carnavales solo hago este plan porque a mis hijos les encanta, por eso nos levantamos temprano. Hoy no fuimos a misa hoy vinimos a disfrutar del Carnaval”, bromeó la mujer.

El Congo Los Alegres de 7 de Abril y el disfraz colectivo de La Vecindad de El Chavo del 8, iban cercas y juntos se tomaron de las manos para acelerar el ritmo. “Hay que darla toda decía Ñoño quien pese a su contextura gruesa era de los más rápidos y alegres de la mañana.

El desfile culminó alrededor de las 11:00 a. m., más no la fiesta porque en el Paraue de la Electrificadora el ambiente quedó prendido, allí los participantes prometieron regresar con más energías el próximo año a decirle a los carnavaleros que esta fiesta se cultiva desde niños.

“Con ese objetivo fundamental de preservar la fiesta cada lunes de Carnaval, nos encargamos de que los más pequeños tengan ese espacio exclusivo durante los días centrales de la fiesta, porque ellos también merecen que su disciplina, esfuerzo y dedicación para ensayos y adquisición de vestuario por parte de sus familias, tenga mayor visibilidad durante estas fechas”, manifestó Soley del Castillo, directora de Fayfa.