Barranquilla está prendida, no hay rincón de la ciudad donde no se sienta el bullicio y toda la alegría que desata su Carnaval. Además de la fiesta, también existen otros espacios donde la cultura es la gran protagonista, tal como ocurre con el Encuentro de Comedias, una propuesta diseñada para sacar carcajadas en los barrios populares.

Los exponentes de las artes escénicas y teatro popular de se darán cita el lunes 16 de febrero en el Encuentro de Comedias del Carnaval 2026, que baja el telón esta tarde en el Parque Almendra desde las 5:00 de la tarde con una programación que incluye humor popular, música, ldanzas y el costumbrismo.

En tarima se presentarán los grupos Semilla del Cuerpo, Joselito con enfoque de género, Las vainas de mi pueblo en Carnaval, Reminiscencias, Teatro y Magia y Grupo Teatro Génesis, además del grupo invitado musical Mano Currulao de Cali. El encuentro contará con la participación especial de Tío Pello como padrino del evento, resaltando el valor de la tradición oral y escénica del Carnaval.

“El Encuentro de Comedias nos demuestra que el Carnaval se vive y se disfruta con eventos para todo tipo de público donde la identidad, el humor, la palabra y el talento popular son parte esencial de nuestra fiesta y nos permiten llegar a otros barrios y escenarios para unir a las familias con nuestra cultura”, manifestó Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla.

Presentador estrella

El humorista Lucho Chamie con su personaje Margarito ha sido el presentador de esta temporada aportándole dinamismo, humor y picardía a cada una de las tres presentaciones que se realizaron en escenarios en diferentes localidades de la ciudad: Concha Acústica del Sagrado Corazón, Malecón del Rio, Parque Metropolitano y Parque Almendra, en el marco de pre Carnaval con una apuesta en el nivel de producción técnica que ha ofrecido una mejor experiencia a sus hacedores y espectadores logrando triplicar el público asistente.

El Encuentro de Comedias del Carnaval reafirma su compromiso con la preservación de estas expresiones artísticas, que desde el humor narran la cotidianidad, la memoria y la identidad de los barrios, fortaleciendo el carácter incluyente y participativo del Carnaval de Barranquilla.