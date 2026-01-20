Barranquilla se alista para vivir una verdadera fiesta de arte y teatro con el Encuentro de Comedias 2026, una propuesta cultural alterna que recorrerá distintos escenarios y reunirá a exponentes del humor, el costumbrismo, el teatro y la música, fortaleciendo y diversificando la agenda del Carnaval.

La programación se iniciará el 24 de enero en el parque Sagrado Corazón y contará con Josélo de Colombia como padrino del encuentro. En esta fecha participará la Universidad de Barranquilla como institución invitada y el cierre musical estará a cargo de Yacko’s Band.

La segunda cita será el 31 de enero en el Malecón del Río, que recibirá a Reynaldo Ruiz, “Rey del Costumbrismo”. En esta fecha se presentará el grupo invitado LABT, reconocido por el uso de la sátira como eje central de su espectáculo, cerrando con la participación musical de Dolcey Gutiérrez Jr.

El 7 de febrero, la agenda continuará en el Parque Metropolitano, de la mano de Lucho Chamie y el equipo creativo Metarte de Argentina, dándole una mirada internacional a este gran evento.

La programación finalizará el 16 de febrero en el parque Almendra, con Tío Pello, gran cuentero de la Sabana y la participación de Mano Currulao, grupo proveniente de Cali con una muestra de tradición oral.

“El Encuentro de Comedias nos demuestra que el Carnaval se vive y se disfruta con eventos para todo tipo de público donde la identidad, el humor, la palabra y el talento popular son parte esencial de nuestra fiesta y nos permiten llegar a otros barrios y escenarios para unir a las familias con nuestra cultura”, manifestó Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla.

Con la agenda del Encuentro de Comedias 2026, Carnaval de Barranquilla continúa presentando a los barranquilleros y visitantes una agenda de eventos diversa para la construcción de nuevos públicos, promocionando el talento artístico y las expresiones escénicas como parte de la fiesta más grande de Colombia que se realizará hasta el 17 de febrero.

