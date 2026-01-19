El duque de Sussex, hijo menor del rey Carlos III, quien reside en Estados Unidos, entró a pie al edificio de la corte, en el centro de Londres, donde le esperaban decenas de periodistas, en un caso muy mediático en el Reino Unido. Llegó sonriente y con traje oscuro.

Los demandantes, entre ellos también el cantante Elton John o las actrices Liz Hurley y Sadie Frost, acusan a los periódicos de ANL –‘Daily Mail’, el ‘Mail on Sunday’ y ‘MailOnline’- de prácticas ilegales de obtención de información que se prolongaron en el tiempo y vulneraron su derecho a la privacidad.

Este grupo de celebridades sostiene que periodistas y colaboradores del grupo recurrieron a métodos ilícitos como interceptación de mensajes de voz, colocación de dispositivos de escucha, engaño para acceder a registros privados —lo que se conoce como ‘blagging’— y el uso de investigadores privados para obtener información personal.

Los demandantes afirman que desconocían haber sido espiados hasta que, años después, investigadores privados se acercaron a ellos para revelar cómo operaban ciertos medios.

British actor Sadie Frost arrives at the Royal Courts of Justice in London, Britain, 19 January 2026. Prince Harry, along with others, including Elton John and Elizabeth Hurley, is bringing a case against Associated Newspapers Ltd. for unlawful activities, such as hiring private investigators to place listening devices inside cars and accessing private phone conversations.

Associated Newspapers ha rechazado las acusaciones y asegura que su periodismo ha sido siempre legal.

Además del príncipe Harry -que se prevé que declare el jueves-, entre los demandantes figuran Doreen Lawrence —madre del joven Stephen Lawrence, asesinado por motivos racistas— y el exdiputado liberal demócrata Simon Hughes.

De los siete demandantes, el duque de Sussex; Liz Hurley con su hijo, Damian; Frost y Hugues se presentaron en la sala para seguir la primera sesión de este juicio, que se espera que dure nueve semanas.

Con pruebas para defenderse

En su primer alegato ante el juez Matthew Nicklin, el abogado de las presuntas víctimas, David Sherborne, dijo que a lo largo de este proceso demostrarán que las acusaciones contra ANL “no son absurdas”, como dice la empresa, sino que hubo numerosos ejemplos de prácticas ilegales que tuvieron un grave impacto en sus clientes.

Antes del juicio contra Associated Newspapers, el príncipe Harry ya logró resoluciones favorables en otros casos por escuchas telefónicas y obtención ilegal de información.

En 2023, el Tribunal Superior falló contra Mirror Group Newspapers (MGN), al considerar probado el uso de interceptación de mensajes y otras prácticas ilícitas en artículos sobre él, y le concedió 140.600 libras en daños (162.250 euros), además de un acuerdo posterior para cerrar el resto de reclamaciones.

En 2025, News Group Newspapers, editora de ‘The Sun’ y del desaparecido ‘News of the World’, alcanzó un acuerdo extrajudicial con el príncipe que incluyó una disculpa pública y el pago de una indemnización.

Cabe anotar que en este nuevo caso, el hijo menor del rey Carlos III es el demandante principal, razón por la cual los reflectores se han posado sobre él.

Con su comparecencia, el príncipe Harry vuelve a hacer historia al convertirse, por segunda vez en más de un siglo, en un miembro destacado de la familia real británica que testifica personalmente ante un tribunal.

Más allá de las cuestiones legales, el enfrentamiento de Harry con la prensa es profundamente personal. El príncipe ha responsabilizado durante años a los paparazzi y a los tabloides de haber contribuido a la muerte de su madre, la princesa Diana, quien falleció en 1997 tras un accidente automovilístico mientras era perseguida por fotógrafos en París.

También ha señalado a los medios por el trato hostil y persistente hacia su esposa, Meghan Markle, asegurando que la presión mediática fue uno de los factores que los llevó a abandonar sus funciones como miembros activos de la realeza y mudarse a Estados Unidos en 2020.

Un retorno tenso

El regreso de Harry al Reino Unido ocurre en un contexto delicado en su relación con la familia real. Desde su salida de la monarquía, la publicación de sus memorias Spare y su participación en una serie documental, el vínculo con su padre y su hermano se ha visto profundamente afectado.

Aunque hubo señales de acercamiento en visitas anteriores, esta vez no se espera un reencuentro familiar, ya que la agenda del príncipe estaría limitada exclusivamente al inicio del juicio y a su testimonio.

Para el príncipe Harry, este proceso representa algo más que una demanda personal.

El desenlace del juicio podría tener un impacto significativo no solo en su historia personal, sino también en la forma en que la prensa sensacionalista opera en el Reino Unido. Mientras tanto, el príncipe vuelve a colocarse frente a los tabloides que marcaron su vida, decidido a librar, según él mismo ha dicho, su última gran batalla legal contra la prensa.