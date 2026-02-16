Entre versos cargados de picardía, risas compartidas y una sátira que no perdona, los mejores pregoneros de las letanías volvieron a tomarse las calles de Barrio Abajo domingo 15 de febrero. 26 grupos, cada uno con sus pregones, dieron vida a una tradición oral irreverente y aguda del Carnaval de Barranquilla 2026, donde la crítica social se convierte en espectáculo y la risa, en lenguaje común.

Desde las 5:00 de la tarde, familias locales y visitantes extranjeros se reunieron para disfrutar de letanías sobre temas políticos, sociales y culturales. Con humor y respeto, los letanieros criticaron y retrataron la realidad que vive el país, con sabrosura costeña y versos que dicen verdades entre risas.

Con carcajadas y tonos mordaces, los 26 grupos con sus pregones celebraron este domingo de Carnaval una de las tradiciones más representativas de la fiesta caribeña. Siga en tiempo real los instantes más destacados del Festival de Letanías 2026.

El Festival de Letanías, que este año celebra 20 años de trayectoria, reafirma la importancia de la oralidad como pilar del Carnaval. Esta manifestación artística combina memoria popular, repentismo y aguda observación del acontecer cotidiano, convirtiéndose en una radiografía del panorama mundial narrada en humor.

En esta edición participaron agrupaciones provenientes de Barranquilla, Soledad y otros municipios del Caribe, demostrando la expansión y vigencia de la tradición más allá de la capital del Atlántico. Cada grupo, con vestuarios llamativos y puestas en escena cargadas de teatralidad, compitió por conquistar al público y al jurado con la fuerza de sus versos y la creatividad de sus críticas.

Josefina Villarreal Los Voceros del Carnaval en el Festival de Letanías 2026.

El encuentro, de acceso gratuito, contó además con el acompañamiento musical de agrupaciones aliadas al grupo Tambó, lo que enriqueció la experiencia sonora del evento y permitió un diálogo entre la tradición oral y los ritmos autóctonos del Caribe colombiano.

Como novedad, el festival tuvo transmisión en vivo a través de las plataformas oficiales del Carnaval y del canal regional Telecaribe, ampliando su alcance a audiencias nacionales e internacionales.

Con carcajadas, versos mordaces y aplausos constantes, el Festival de Letanías 2026 volvió a demostrar que en el Carnaval la palabra también baila, cuestiona y celebra.

Entre los temas que despertaron más risas estuvo la referencia al supuesto hijo no reconocido del Alcalde Alex Char, con versos picarescos y dobles sentidos, los pregoneros jugaron con la curiosidad pública y la imaginación popular, provocando carcajadas sin perder el sello burlón de la tradición.

Otro momento que se vivió entre risas y aplausos, fue la recreación satírica de la confrontación entre Dayana Jaime y Betsy Liliana. Los letanieros transformaron el desencuentro en humor colectivo, retratando cómo los conflictos mediáticos terminan convertidos en espectáculo.

La coyuntura internacional también tuvo su espacio con versos sobre la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero del presente año, presentada desde la exageración carnavalesca que caracteriza a las letanías. Entre ironías y remates rítmicos, los grupos abordaron el tema con la mezcla de crítica y picardía propia del género.

Por su parte, política tuvo su espacio, los pregones aludieron a los choques entre Gustavo Petro y Donald Trump, imaginando diálogos imposibles y desenlaces jocosos. La escena, cargada de sátira, provocó aplausos del público y risas.

Asimismo, hubo espacio para la ironía con la entrega de la medalla del Premio Nobel de la Paz 2025 por parte de María Corina Machado a Donald Trump, momento que los grupos convirtieron en un juego de símbolos y exageraciones, fiel al estilo festivo de las letanías 2026.