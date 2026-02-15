El Carnaval de Barranquilla es patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, así lo declaró la Unesco en 2003.

Muestra fiel del alto valor que tiene la oralidad se refleja en tradiciones como las letanías, cuyos creadores con versos picantes logran sacar sonrisas a quienes los escuchan hacer una radiografía del panorama mundial.

Este domingo, desde las 5:00 p. m., el Carnaval de Barranquilla vivirá en el Barrio Abajo, frente a la Casa del Carnaval, una de sus expresiones más auténticas.

El encuentro reunirá a 23 grupos de letanías provenientes de Barranquilla, Soledad y otros territorios del Caribe, que se presentarán en orden de llegada a la Cuchilla de Barrio Abajo.

Los grupos participantes son: Ánimas Rojas de Rebolo, Ánimas Blancas de Rebolo, Los Lenguamocha de Montecristo, Recocheros del Barrio Abajo, Criticones del barrio La Esmeralda, Las Malas Lenguas de mi Barrio, Los Repelentes de Soledad, Testamento de Joselito, Gavi y sus Rezanderos, El Correo de las Brujas, Las Ánimas Camperas, Son Vainas de Carnaval, Ánimas de Soledad, Los Siete Lenguas del barrio Santamaría, El Cartel de los Sapos, El Show de Calancho, Las Chismosas del Carnaval, Los Bocamalas, Viudas Alegres de José, Los Voceros del Carnaval, Cuclin Clan Génesis, Come Micos de los Montes de María y Los Altaneros de Soledad, entre otros.

El Festival de Letanías 2026 tendrá la participación especial de las agrupaciones musicales en alianza con el grupo Tambó como Bulla Raíz, Soneros de Soledad y Herederos de Petrona Martínez, enriqueciendo la experiencia sonora y cultural del evento, que será gratuito.

Por primera vez en sus 20 años tendrá transmisión por las plataformas de Carnaval de Barranquilla y Telecaribe.