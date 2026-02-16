La maratón musical más importante del Carnaval de Barranquilla 2026 vivió hoy uno de sus momentos más emocionantes, el Festival de Orquestas, que inició alrededor de las 6:30 p. m. en la Calle 50 del par vial, que congregó a cientos de barranquilleros y visitantes en una noche de música, baile y diversidad sonora.

Desde tempranas horas de la tarde, el ambiente festivo se sintió en el sector de la Carrera 50, transformado por cuarta edición consecutiva en la pista de baile a cielo abierto más grande del Carnaval, donde este domingo compitieron decenas de agrupaciones que buscan coronarse con el Congo de Oro, el máximo galardón del certamen.

La jornada de hoy formó parte de la agenda oficial de Baila la Calle / Festival de Orquestas, que integró desde el mediodía otras expresiones del Carnaval como la Gran Parada de Tradición y continuó hasta entrada la noche con una programación dedicada a los ritmos populares del Caribe colombiano.

Los ritmos que se escuchan a lo largo de la Calle 50 van desde la salsa y el merengue, hasta la champeta, vallenato y fusiones urbanas, reflejando la enorme diversidad musical que caracteriza al Carnaval.

Participantes estelares

En esta edición del Festival de Orquestas 2026 compitieron hoy sobre el escenario, grupos y artistas provenientes de toda la región Caribe y Colombia, entre los que destacan:

Gi Black – sonido urbano y fusión caribeña. Abel Cantillo – representante de nuevas tendencias tropicales. Óscar Gamarra – voz versátil en ritmos tropicales. Will Fiorillo – exponentes del sonido caribe moderno.

Dolcey Gutiérrez Jr. – mezcla de sonoridades urbanas y folklóricas. Cumbia Caribe – sello tradicional del ritmo cumbiero. Sensación Orquesta – agrupación con experiencia en festivales de la región. Terranova – representantes del merengue costeño.

Martín Elías Jr. – conances a sonidos vallenatos. Profesionales Latin Music – salsa clásica y contemporánea. Gaiteros de San Jacinto – folklore ancestral colombiano.

Akanny y Tato Marenco – figuras de la champeta y ritmos afrocaribeños. Encanto Millero y otros proyectos emergentes.

Josefina Villarreal Tato Marenco.

Así fueron los shows

Junto a sus bailarines y músicos, Akanny enloqueció al público. El joven artista emanó una energía increíble interpretando champeta verbenera y haciendo coreografías caribeñas.

Con un vestuario blanco con rojo se lució diciendo: “Hoy vamos a disfrutar de canciones con la que crecí y que a cualquier barranquillero lo emociona y más en los carnavales”.

Así continuó, presentó a cada uno de sus músicos, cada uno de ellos se lució con su instrumento y finalmente interpretó su canción que lleva su mismo nombre “Akanny”, hizo saltar de un lado a otro al público.

Dolcey Gutiérrez Jr fue el siguiente en subirse a la tarima de este festival, él interpretó canciones de su padre y fue recibido por el público con cercanía.

Altafulla fue uno de los invitados de la noche, interpretó sus canciones de su autoría y se despidió con su tema “Amigos nada más”. Así mismo, recibió un reconocimiento por parte de la organización.

Josefina Villarreal Altafulla en el Festival de Orquestas.

Homenajes y reconocimientos

Este año la fiesta también rindió tributo a grandes referentes de la música Caribe. El evento reconoce las carreras de Kevin Flórez, Bonny Cepeda y Juan Piña, tres figuras que han dejado huella en los sonidos del Carnaval y la música popular colombiana.

Además, la organización incorporó un nuevo galardón llamado “Congo Leyenda”, destinado a artistas con trayectorias destacadas en la historia del Festival.

Más allá de lo estrictamente musical, el Festival de Orquestas 2026 se vivió como una manifestación cultural que celebra el Carnaval. La Calle 50 se llenó de ritmo, coreografías y el grito de miles de carnavaleros que, una vez más, pusieron en evidencia la importancia del Carnaval de Barranquilla no solo como fiesta popular, sino como un símbolo de identidad regional y musical único en el mundo.