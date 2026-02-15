‘Artesanías del Atlántico’ ganó el primer lugar la Mejor Carroza, una obra, diseñada y elaborada por Rubiel Badillo y patrocinada por la Gobernación del Atlántico. Esta obra representaba a un imponente jaguar, guardián dorado de la tierra, rodeado de colibríes y formas inspiradas en el oficio ancestral. La pieza, con movimiento y efectos especiales, se convirtió en un homenaje a la tradición artesanal del departamento.

El segundo lugar fue para ‘Marimonda Mecánica’, diseñada por Antonio De Alba y elaborada por el artesano Ricardo Vieira, con el patrocinio de Farmatodo. Esta propuesta ofreció una reinterpretación futurista del personaje icónico del Carnaval, fusionando engranajes, luces y formas industrializadas con la picardía tradicional de la marimonda.

Finalmente, el tercer lugar lo obtuvo ‘Amanecer Caribe’, diseñada por Miller Cabarcas y elaborada por Rubiel Badillo, con el patrocinio de ARA. La carroza celebró la biodiversidad de la región con una majestuosa guacamaya entre flores tropicales y lianas, evocando el amanecer en la costa y exaltando la armonía entre naturaleza y cultura.

Estas majestuosas obras rodantes nacen en la Fábrica de Carrozas del Carnaval de Barranquilla, un espacio de creatividad e innovación donde cerca de 200 maestros artesanos, artistas y técnicos trabajan durante meses para dar vida a las estructuras que adornan la Vía 40 y convierten el Cumbiódromo en un escenario de arte en movimiento. Con su talento y dedicación, hacen posible que la Batalla de Flores siga siendo uno de los eventos vivos y diversos más impactantes y emblemáticos del Carnaval de Barranquilla.

La Curaduría estuvo a cargo de un jurado integrado por Carla Celia, Margarita Villa de Gerlein, Adolfo Schlegel, Pablo Castellano y Andi Ortega, artistas y arquitectos de gran trayectoria, quienes valoraron la creatividad, el diseño, la narrativa conceptual, la técnica y la puesta en escena de cada una de las estructuras.