El Baila La Calle se lleva a cabo este sábado 14 de febrero en toda la carrera 50 en la localidad del Barrio Abajo, como parte del Carnaval de Barranquilla 2026, llenando las calles de música, baile y alegría.

7:24 p.m.: Este es el ambiente que se vive sobre las 7:23 de la noche en Baila la Calle, la pista de baile a cielo abierto más grande del Carnaval de Barranquilla.

7.32 p.m.: Este es el ambiente que se vive este 14 de febrero, en pleno San Valentín, en Baila la Calle. Yone Reyes, barranquillera pero residente en España desde hace 7 años, asegura que está feliz en su tierra y que esta es la fiesta del Carnaval que más le gusta por su sabor y alegría.

7:37 p.m.: Al ritmo del ‘soltero feliz’ los barranquilleros disfrutan de una noche mágica y única.

7:48 p.m.: Susana Peña deleita esta noche a cientos de paladares con deliciosos chuzos. Espera vender más de 200, pues se muestra optimista porque en Baila las Calle también se viene a comer aparte de disfrutar.

8:06 p.m.: Hanny y sus amigos nos visitan desde Alemania, es la primera vez que vienen a Barranquilla y a gozarse el Carnaval. Destacan la alegría de la gente y la música alegra.

8:19 p.m.: Luis Visbal, propietario del picó ‘Palestino’ resalta la importancia de la mujer y asegura que ellas son quienes le aportan más a la cultura, por ello su picó se basa en la imagen de una dama. Además cuenta con un excelente sonido que tiene bailando a más de uno.