El pasado jueves 12 de febrero fue capturado el fiscal 19 de la seccional Antinarcóticos de la Fiscalía en Santa Marta, Leopoldo Eduardo Montes Dávila, en Santa Marta.

Se conoció que el operativo sorpresa fue ordenado desde Bogotá y se llevó a cabo en el despacho del fiscal; y fue liderada por la Fiscalía 1 Tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, en articulación con el GAULA Élite y con apoyo de la Seccional del CTI Magdalena y el grupo especial de investigaciones contra la corrupción.

Asimismo, en ese mismo procedimiento las autoridades le allanaron y confiscaron computadores y documentos de trabajo del fiscal Montes Dávila. Además, dos policías de la Sijín identificados como Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez también fueron capturados.

Medios regionales indicaron que Montes Dávila sigue detenido en la ciudad de Santa Marta esperando judicialización.

¿Por qué fue capturado el fiscal Leopoldo Eduardo Montes Dávila en Santa Marta?

Se conoció que el Grupo Investigativo GAULA Élite recibió la denuncia de un ciudadano dedicado al comercio de autopartes, quien aseguró que los hoy capturados, junto con el asistente del despacho, habrían ordenado e incautado de manera irregular una tractomula con su respectiva mercancía en vías nacionales.

La persona que denunció señaló que esa incautación se habría realizado bajo la supuesta excusa de que el vehículo transportaba sustancias estupefacientes. Posteriormente, los funcionarios presuntamente le exigieron la suma de $300 millones para devolverle la mercancía.

Los investigadores tuvieron 10 días para lograr recabar todas las pruebas y evidencias física, así como evidencia técnica que permitió identificar a los presuntos responsables y sus roles en la supuesta comisión del delito.

Asimismo, el fiscal capturado presenta diversas anotaciones en el sistema SPOA y registra investigaciones en su contra por delitos como prevaricato por acción y omisión, abuso de autoridad y concusión, entre otros.